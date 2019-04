Svatební fotografové promluvili o jasných příznacích rychlého rozvodu

Jedním z nejčastějších důvodů, kdy byste se měli bát o štěstí novomanželů, je hádka přímo během slavnosti, poznamenali někteří fotografové. „Jeden pár se hádal celou svatbu. Téměř se na sebe ani nepodívali. Dokonce jsme museli úsměv ženicha udělat ve Photoshopu,“ vzpomíná uživatel Golden-lining.

Když jeden z novomanželů hodně mlčí, asi to také dlouho nevydrží, myslí si uživatel Compulsive-Gremlin. „Jeden ženich za celou svatbu řekl asi deset slov. Nevěsta a její matka naopak mluvily hodně a nahlas. Nevěsta chtěla, aby všechno bylo ideální. Za rok se rozvedli,“ uvedl uživatel.

Špatným znamením je také neúcta k zájmům druhé člověka při plánování svatebního fotografování, myslí si uživatel c64bandit. Promluvil o ženichovi, který chtěl fotografii s kamarády v podobě kovbojů z Divokého západu, ale nevěsta ho donutila k fotce s jorkšírem. „Udělal jsem jen polovinu fotek ze svatby , ženich mi zavolal a řekl, že se s nevěstou rozešli,“ napsal c64bandit.

Někteří upozornili na nezřetelné příznaky toho, že manželství nedopadne dobře. Za jeden z takových signálů uživatel kylesford považuje rozkrajování svatebního dortu. „Přísahám, že všechny páry, které si házely dort do obličeje, se potom rozešly. A ty, které to nedělaly, zůstaly spolu. Možná je to ukázka vzájemné úcty,“ uvedl.

Uživatel Plymouthvan oznámil, že všechny svatby, které probíhaly v parku, skončily rozvodem. Nedokázal vysvětlit proč, ale místo označil za prokleté.