V Rusku zareagovali na zadržení Assange: Ruka demokracie tiskne krk svobody

Zakladatel portálu WikiLeaks Julian Assange byl zadržen na velvyslanectví Ekvádoru ve Velké Británii a zůstane ve vazbě, dokud nebude předveden před soud, což by mělo být co nejdříve, informuje policie.

Zacharovová na své stránce na Facebooku tvrdě okomentovala tuto událost.

„Ruka demokracie tiskne krk svobody,“ napsala tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí.

Reakce Kremlu

Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov také okomentoval zadržení zakladatele WikiLeaks. Prohlásil, že Kreml doufá, že práva Assange budou respektována.

„Byl zadržen v Londýně. Takže nemůžu zatím nic říct. Doufáme samozřejmě, že všechna jeho práva budou dodržena,“ řekl v odpovědi novinářům Peskov.

„Celosvětové pokrytectví zvítězilo“

© Sputnik / Alex McNaughton Snowden označil zadržení Assange za černý den pro svobodu tisku

Hlavní redaktorka Sputniku Margarita Simonjanová se vyjádřila ohledně zadržení Assange. Napsala o tom na svém Telegram kanálu . Simonjanová si vzpomněla na to, jak se s ním seznámila před osmi lety, a jak už tehdy ji Assange vysvětloval, že Google a všelijaké Twittery jsou určeny pro to, aby a) všechny sledovaly, b) řídily náladu davu.

„Skoro sedm let strávil na tomto velvyslanectví – bez slunečního světla, procházek a normální komunikace. V poslední době ještě bez internetu a návštěv. Několikrát jsem jezdila k němu na velvyslanectví. Je to prostě byt naproti rušnému známému londýnskému Harrodsu. Ve dne v noci je obklíčen policisty. Tam už nebylo možné svobodně mluvit, ale mluvili jsme o životě, o světě a o jeho osudu.

‚Proč to potřebuješ?‘ ptala jsem se. ‚Obětoval jsi svůj život, proč?‘

‚Protože nenávidím lež. A nenávidím, kdy mi lžou,‘ - řekl Assange.

Co ho teď čeká? Desetiletí ve vězení? Trest smrti v jednom ze států celosvětové pochodně demokracie?

Byl připraven na všechno.

Dnes celosvětové pokrytectví zvítězilo,“ napsala Simonjanová.