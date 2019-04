Assange byl zadržen. Sociální sítě reagují: „Mocní opět ukázali svoji neomezenou moc“

K události se na svých sociálních sítích Facebook a Twitter vyjadřují jak čtenáři médií, tak i samotní novináři a politici.

„Říkal jsem si tehdy, že to nemůže jinak dopadnout. Že to ale vydrží sedm let, nepředpokládal nikdo,“ napsal na svém Twitteru politik za TOP09 Marek Ženíšek.

Publicista Matěj Schneider vztáhl zadržení Assange k osobě amerického prezidenta Donalda Trumpa.

© AFP 2019 / Frederick Florin Snowden označil zadržení Assange za černý den pro svobodu tisku

„Někde na potemnělém záchodě v Bílém domě se teď Donald Trump snaží vypotit tweet o tom, jak je zatčení Assange jeho zásluha,“ napsal na svém Twitteru Schneider.

Novinář týdeníku Respekt Ondřej Kundra vyjádřil kvůli zadržení Assange radost. „Yes!“ okomentoval událost suše.

Svůj komentář k události připojil i novinář spolupracující s Českou televizí Jakub Szántó. Podle jeho slov již Julian Assange „lezl Ekvádorcům na nervy“.

„Ekvádorský seznam důvodů, proč nakonec londýnská ambasáda vyšoupla Assange na chodník přímo do náruče přivolané britské policie. Dá se to zkrátit na: „... už nám ale fakt lezl na nervy,“ napsal novinář ČT.

Na zadržení Juliana Assage reagují i další uživatelé sociálních sítí.

„Mocní opět ukázali světu svojí neomezenou moc,“ napsal v komentáři k události uživatel Daniel Vašata.

© AP Photo / Rebecca Brown/PA V Rusku zareagovali na zadržení Assange: Ruka demokracie tiskne krk svobody

„Tak ho konečně dostali. Vynášel špínu vlád na světlo, to nemůže a nebude tolerováno. V totalitní UK jsou whistlebloweři terorizováni. Viz ještě Robinson,“ napsal na Facebooku uživatel Ralph Shepard.

Pozadu nezůstávají ani slovenští uživatelé sociálních sítí, kteří k události rovněž připojují své komentáře.

„Konečne. Ešte Snowdena,“ napsal uživatel Martin Šumanský o zadržení Assange.

Na neobvyklý postoj investigativních novinářů k události poukázal na Twitteru Milan Vorwitz.

„Investigativní“ novináři jásaj nad tím, že byl zatčen investigativní novinář. Ještě nedávno tady kvičeli o ohrožení. Asi si z toho ukroutím hlavu,“ prohlásil Vorwitz.

Sputnik informoval, že zakladatel WikiLeaks Julian Assange byl vyveden příslušníky policie z budovy ekvádorského velvyslanectví. Ekvádorský prezident Lenín Moreno prostřednictvím svého Twitteru oznámil, že jeho země odvolává Assangův azyl za jeho údajné opakované porušování mezinárodních úmluv a denních pravidel. Moreno později dodal, že Londýn Ekvádoru zaručil, že zakladatel WikiLeaks nebude vydán do země s trestem smrti.