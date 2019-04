USA dočasně umístí v Rumunsku systém protiraketové obrany THAAD

„Na příkaz NATO ministerstvo obrany v létě umístí americký systém THAAD v Rumunsku pro podporu protiraketové obrany NATO,“ vyplývá z dokumentu.

Ve zprávě je také uvedeno, že 32. velitelství protivzdušné a protiraketové obrany pěchoty USA 69. protivzdušné dělostřelecké brigády umístěné v Texasu, bude integrováno v nynější architekturu PRO NATO „na omezenou dobu plánových technických prací a modernizaci systému PRO Aegis Ashore v létě v Rumunsku“.