SpaceX a Boeing ztratily důvěru. NASA plánuje koupit další dvě místa v Sojuzu

Dříve bylo oznámeno, že rozpočet NASA pro fiskální rok 2020 obsahuje odkaz na možnost uzavřít smlouvu s Roskosmosem na nákup dvou míst v Sojuzu na dopravu amerických astronautů na ISS na podzim 2019 a na jaře 2020. NASA vysvětluje tento krok tím, že během zkušebních letů nové americké kosmické lodi Dragon 2 společnosti SpaceX a Starliner společnosti Boeing mohou nastat problémy, což pravděpodobně povede k nepřítomnosti amerického astronauta na ISS, který je nezbytný pro udržení amerického segmentu stanice.

© Sputnik / Grigory Sysoev Raketa s lodí Sojuz MS-12 odstartovala z kosmodromu Bajkonur k ISS

„Už s námi mluvili, postup pro koordinaci dokumentů probíhá,“ řekl.

V červnu 2019 se poslední astronauti NASA a kosmonauti Roskosmosu vrátí na Zemi v kosmické lodi Sojuz MS-11 a v prosinci poslední astronauti na základě smlouvy mezi NASA a společnosti Boeing, která obdržela místa v Sojuzu od RKK Eněrgija za úhradu dluhu za projekt Morskoj start.

V březnu proběhl testovací let na ISS kosmické lodi Dragon 2 v bezpilotním režimu. V srpnu se plánuje vyslání lodi Starliner. Pilotované lety s posádkou na ISS lodí Dragon 2 a Starliner jsou naplánovány na červenec a listopad. Poté budou lodě NASA certifikovány pro pravidelné lety ke stanici s posádkami.

Generální ředitel Roskosmosu Dmitrij Rogozin řekl, že testování nových amerických lodí s posádkou by nebylo rychlé a lodě by měly dostat potřebné kvalifikace pro letové posádky do jara 2020.