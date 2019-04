Expert: Západ úmyslně vedl Súdán do krize, al-Bašíra v čele země již nepotřebuje

„Súdán je již několik desetiletí pod sankcemi. A nehledě na to, že (prezident USA – red.) Trump prohlásil, že sankce se ruší, stejně existují. To znamená, že ekonomická situace při tom, že Súdán je velmi perspektivní země z pohledu ekonomiky, zemědělství, dopravy, se rozvinula velmi málo. Finanční systém prakticky nefungoval kvůli tomu, že ho blokoval Západ. Nyní došlo ke speciálnímu přivedení země do krize. Částečně, samozřejmě, poněkud nebezpečné kroky dělalo i vedení, kroky, které neodpovídaly národním zájmům. To nejstrašnější je to, co bude, pokud dojde k pokračování rozhoupávání země z vnějšku a bude dovedena do takového „somálského“ stavu. To znamená, kdy principiálně existuje země Somálsko, ve skutečnosti ale je to několik zemí,“ řekl Gerasimov.

Podle jeho slov Západ prezidenta Bašíra vůbec nepotřeboval a byl pro něho nesympatický.

„Neprojevoval všechny kvality, které od něho očekávali,“ dodal expert.

Co se týče toho, kdo nyní bude zemi vládnout, Gerasimov prohlásil, že to neví ani sami Súdánci. Je ovšem možné předpokládat, že to bude někdo z generálů či plukovníků.

V Súdánu již okolo 4 měsíců probíhají národní protesty, které začaly požadavkem na snížení ceny chleba. Následně ale přerostly do požadavků na výměnu režimu prezidenta Bašíra, který vládne Súdánu již okolo 30 let.