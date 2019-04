Téměř před pěti lety 13. dubna 2014 Rada národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny rozhodla o začátku velké silové operace na Donbasu se zapojením armády, letectva a dělostřelectva. Kyjev tuto operaci označil za protiteroristickou. Ukrajinský prezident Petro Porošenko v dubnu 2018 podepsal příkaz o ukončení protiteroristické operace na Donbasu. Místo toho v regionu začala operace Sjednocených sil Ukrajiny. Změnou formátu vojenské operace na východě Ukrajiny Kyjev legalizoval použití ozbrojených sil v řešení konfliktu v mírové době. Navíc vedení jednotek vojáků na Donbasu teď přechází ze Služby bezpečnosti Ukrajiny (SBU) k ukrajinským vojákům.

© Fotolia / Yulia Buchatskaya Slovensko chce pomoci obyvatelům Donbasu

„Nedávno jsem byl na takzvané kontaktní linii, která rozděluje Luhanskou oblast na území Ukrajiny a nepřiznané republiky Donbasu . Mluvil jsem s místními občany, kteří se každý den musí přesouvat na obě strany, když hledají levné potraviny,“ uvádí Latta.

Podle slovenského experta mezi chodci přes neveřejnou hranici převládají lidé staršího věku. Na sklonu života přišli o klid, prostředky na živobytí a často i o ostřelováním zničené domy.

„Jestli je pro někoho výhodná současná situace, tak výlučně pro politiky v Kyjevě počínaje prezidentem, kteří se podle místních médií touto nekonečnou válkou obohatili,“ zdůrazňuje Latta.

© Sputnik / Olesja Potapova Český voják u soudu. Bojoval na Donbasu

A expert citoval slova 66leté Ukrajinky Marii. „Žijeme sliby pana milionáře Porošenka, kterému nikdo z nás, místních občanů, nevěří ani slovo. Už několik let musím sociálním orgánům v Kyjevě dokazovat své právo na důchod, vždyť jsem celý život pracovala na blaho Ukrajiny. Ale Porošenko nechce mluvit o důchodech, nedostatku plynu nebo elektřiny, celkově o stavu ekonomiky, to znamená o tom, co trápí nás obyčejné lidi. Stále mumlá o politice, válce, podpoře Západu. A kde je ta podpora? Možná je v kapsách kyjevských politiků,“ řekla žena expertovi.

Podobná a často i silnější slova na adresu současného prezidenta Ukrajiny a jeho přívrženců Latta v těchto místech slyšel i od ostatních občanů. Mnozí z nich podle něj předpokládají, že tento měsíc bude nový prezident, ale jsou skeptičtí, že se změní něco pro obyčejné občany Ukrajiny.