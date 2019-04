První polský kosmonaut vyprávěl o geniálních ruských letadlech

Během své letecké kariéry Hermaszewski vyzkoušel letadla, která byla vyrobená v různých zemích, včetně MiG-15, MiG-21, MiG-29, F-16 a F-18.

„Mohu říci, že ruská letadlem ve světě nemají sobě rovné, pokud jde o aerodynamiku. Dříve byly jejich motory a elektronika slabší. Nyní je MiG-29 modernizován a je zcela rovnocenným soupeřem F-16,“ řekl zdroj agentury.

„Ale co teď ukazují ... Su-34 nebo očekávaný MiG-41, jsou to geniální stroje. Vykonávají nejen vojenské, ale i akrobatické prvky. Při vhodném taktickém použití je taková manévrovatelnost velmi důležitá. Mrzí mě, že nebudu mít možnost létat na těchto letadlech,“ dodal kosmonaut.

Zároveň řekl, že jeho nejoblíbenějším letadlem je MiG-15.

„MiG-15. Dělal vše, co jsem chtěl, nebylo moc dodatečného vybavení. Skvělé letadlo pro leteckou akrobacii. Je to první tryskové letadlo, které jsem ovládl, je to legenda," řekl Hermaszewski.

12. dubna celý svět slaví Den letectví a kosmonautiky – datum je věnované prvnímu letu člověka do vesmíru. Den získal mezinárodní status v roce 1968 na konferenci Mezinárodní letecké federace. Od roku 2011 má další název - Mezinárodní den letu člověka do vesmíru.

12. dubna 1961 Jurin Gagarin historicky poprvé obletěl Zemi a zahájil éru pilotovaných vesmírných letů. Let, který trval 108 minut, byl silným průlomem v průzkumu vesmíru. Jméno Jurije Gagarina se proslavilo po celém světě, první kosmonaut obdržel titul Hrdiny Sovětského svazu.