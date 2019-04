Rozhodně se Bolsonaro o vojenské invazi do Venezuely?

Začátkem tohoto týdne Jair Bolsonaro komentoval současnou krizi ve Venezuele. Brazilský prezident uvedl, že v případě vojenské invaze do Venezuely uspořádá konzultace s Kongresem. Nicméně, hlava státu věří, že poslední slovo by měl mít výhradně on.

Sputnik Brazil diskutoval o této otázce s politologem, ředitelem směru mezinárodních vztahů na univerzitě v Rio de Janeiro (UERJ) a výzkumným pracovníkem v brazilském Centru pro mezinárodní vztahy (Cebri) Paulo Velascem. Brazilský expert vyjádřil znepokojení nad prohlášeními prezidenta.

„Toto je silné a rozhodující prohlášení“

Podle vědce má v rámci Ústavy Bolsonaro plnou moc, aby mohl vyhlásit válku. Prezident Brazílie jako nejvyšší velitel se souhlasem Kongresu rozhoduje o nutnosti vojenské invaze.

Ale „nikdy to nepřestává být demonstrací moci", řekl Paulo Velascu v rozhovoru pro Sputnik Brazil.

© AP Photo / Virginia Mayo Inauguraci Jaira Bolsonara v Brazílii navštívil Orbán jako jediný premiér z EU

Odborník zdůraznil, že současná pozice Brazílie je v rozporu se všemi pracemi, které země v posledních desetiletích na mezinárodní scéně vykonala. Brazílie byla vždy pevností stability na jižní polokouli a vystupovala jako prostředník během konfliktů mezi státy tohoto regionu. Navzdory zápalu prezidenta však není ve vládě všechno dobře. Armáda v prezidentském aparátu, stejně jako viceprezident Amilton Mourau, ne vždy sdílí strategickou vizi prezidenta.

Během své poslední návštěvy v USA generál Mourau učinil prohlášení, která přinejmenším nekorelují s postoji „kapitána“, jak nazývají Bolsonara. Místopředseda, který si stěžoval na obtíže spojené s jeho postem, hájil mírové řešení venezuelské krize, jakož i poskytnutí záruk a ochrany prezidentovi Venezuely Nicolási Madurovi v případě převodu moci.

„Když Mourau mluví, mluví jménem armády, která nechce ve Venezuele dobrodružství. Nic z toho nezíská. Spolu s rizikem specifických materiálních ztrát ve formě lidských životů, armáda neobdrží žádné dividendy z operace ve Venezuele,“ řekl Paulo Velascu.

Podle vědce, Bolsonaro, jehož legitimita je do značné míry založena na jeho vojenském pozadí, se pravděpodobně vyhne politické konfrontaci s vojenskými silami. Jinými slovy, vyhlášení války Venezuele je nepravděpodobné, i když „ideologické křídlo“ ve své administrativě je ve prospěch vojenského zásahu.

„Navzdory obsahu jeho projevů je možné mluvit více o herectví, o nutnosti prokázat sílu, než o skutečné touze jednat v rozporu s místopředsedou a všemi ozbrojenými silami, které již prostřednictvím různých zástupců prohlásily, že nemají úplně zájem o účast na tomto typu dobrodružství,“ uzavřel Velascu.