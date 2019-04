Libye připustila, že může dojít k zastavení těžby ropy

Takový stav věcí nebyl vyloučen šéfem Národní ropní korporace Mustafou Sanallou ve svém rozhovoru pro Financial Times.

„Obávám se, že situace může být mnohem horší než v roce 2011, a to kvůli počtu sil, které se dnes účastní,“ prohlásil Sanalla.

Podle jeho názoru, pokud situace nebude urovnána v blízké budoucnosti, bude to mít vliv na činnosti společnosti, která přestane vyrábět ropu a zemní plyn. Sanalla uvedl, že by to vedlo k vyšším cenám ropy na světě.

Rovněž dodal, že Národní ropní korporace je nyní lepidlem, které spojuje Libyi. Sanalla zdůraznil, že korporace by měla zůstat nezávislá.

Občanská válka v Libyi probíhá od roku 2011. Konflikt eskaloval počátkem dubna poté, co Libyjská národní armáda v čele s Chalífou Haftarem zahájila operaci proti těm, koho označili za teroristické síly v hlavním městě země.