Peníze nejsou, ale držte se: Bulharský premiér prosí Trumpa snížit cenu na stíhačky F-16

Bulharský premiér prosí Trumpa, aby snížil cenu na F-16. Sofie se chystá je koupit, nehledě na to, že nemá peníze na penze.

„Oni chtějí co možná nejvyšší cenu, my chceme co možná nejnižší. Oni chtějí (na dodávku) co nejvíce času, my to chceme hned. A až přijde moment, kdy budu jednat s prezidentem Trumpem, tak vám řeknu, k jakému kompromisu jsem připraven a k jakému ne,“ řekl bulharský premiér.

Borisov také slíbil, že dohody o slevě bude dosaženo předtím, než bulharský parlament bude mít prázdniny, „abychom dali našim pilotům to nejlepší, co je“.

Přitom ale Borisov neupřesnil, zdali se chystá jednat během návštěvy či po telefonu.

Bulharský parlament v lednu hlasoval za to, aby vláda začala jednat s USA o nákupu stíhaček nehledě na to, že mnozí poslanci vyjadřovali nespokojenost ohledně ceny a charakteristik letounu. Podle názoru lídra opoziční strany Veselina Mareški bude provoz letounů o mnoho dražší, než si Bulharsko může dovolit. Prezident země Rumen Radev také prohlásil, že cena amerických stíhaček zcela jistě překročí 1,8 miliardy leva (okolo miliardy dolarů).

„Nedávno ti samí lidé blokovali celý proces modernizace armády Bulharska. Argumentovali tím, že nemají peníze na penze, ovšem nyní se vrhli na nákup stíhaček, přičemž těch nejdražších,“ řekl prezident země v prosinci po učinění rozhodnutí vlády ve prospěch F-16.

Podle lídra bulharské politické strany ABV Rumena Petkova se očekává, že cena letounů bude přibližně dvakrát vyšší, přitom ale „Bulharsko těmito letouny nikoho nepoleká“.