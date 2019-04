EU se připravuje facku USA spojenou s tarify na zboží za miliardy dolarů

Ačkoliv konflikt ohledně podpory Airbusu sahá až do roku 2004, napětí mezi EU a USA se v poslední době začalo zase zvyšovat poté, co Donald Trump oznámil, že USA hodlají zavést cla ve výši 11 miliard dolarů na produkty EU kvůli zprávě WTO o nelegálních dotacích evropskému gigantu Airbus. To bude mít vliv na už tak komplikované obchodní vztahy mezi EU a USA.