„Naše prominutí se nedá koupit“. Izraelský prezident ostře zkritizoval prezidenta Brazílie

„Můžeme odpustit, ale nemůžeme zapomenout. Ten citát je můj. Ti, kdo zapomínají na svou minulost, jsou odsouzeni, aby neměli budoucnost,“ prohlásil Bolsorano.

„Nikdo nenařídí prominutí ze strany židovského lidu a nikdy ho nelze koupit ve jménu zájmů. To, co nám nacisté udělali, je vryto do naší paměti, do paměti starověkého národu,“ uvádí Rivlinovou reakci časopis The Times of Israel.

Politik také varoval, že Izraelci nikdy nebudou spolupracovat s těmi, kteří popírají pravdu, nebo „se snaží ji vymazat z paměti“ ať už to jsou jednotlivci, nějaké skupiny nebo straničtí vůdci a hlavy států. Dodal, že Židé vždy budou bojovat proti antisemitismu a xenofobii.

Rivlin také varoval před „zablouděním na území“ historiků, kteří jsou zodpovědní za zkoumání a popisování minulosti. Političtí vůdci by podle něj měli nést vlastní odpovědnost za „formování budoucnosti“.

Izraelský velvyslanec v Brazílii Yossi Shelley se však postavil za brazilského prezidenta a uvedl, že ti, kteří se snaží zdiskreditovat „slova velkého přítele lidu a vlády Izraele“, nebudou úspěšní.

„Jeho slova jasně ukazují na jeho úplné nepřijetí největší genocidy v historii, kterou byl Holocaust. V žádném okamžiku v jeho projevu prezident neprojevoval neúctu nebo lhostejnost k židovským utrpením,“ komentoval velvyslanec.

Prohlášení brazilského prezidenta proběhlo po návštěvě Izraele, během které navštívil memoriál Holocaustu a společně s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahem podepsal řadu dohod, včetně těch v oblasti obrany, kybernetické bezpečnosti a policejní spolupráce. Bolsanaro také promluvil o svém rozhodnutí otevřít obchodní zastupitelství v Jerusalémě a řekl o své žádosti o přesunu brazilského velvyslanectví z Tel Avivu.