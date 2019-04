Polonahé aktivistky Femen si vyčíhly homosexuálního ministra zdravotnictví Německa (FOTO)

Aktivistky házely do Spahna papíry, který měly být symbolem peněz, jež vláda „plýtvá“ na studium emocionálních důsledků potratů. Na těchto papírech aktivistky napsaly své návrhy, jak by bylo možné vynaložit 5 milionů eur vyčleněných na výzkum.

Ženy také měly na jejich horní části těla nápisy „Moje břicho je moje“ a „Moje tělo je moje volba“.

„Proč posíláte ženy do pekla?“ křičely aktivistky.

Ochranka rychle odtáhla demonstrantky, zatímco ministr, který je homosexuálem a je ve sňatku, zmírnil incident vtipem za potlesku a smíchu publika.

„Když si svléknete šaty, tak vám to se mnou moc nepomůže. To pro mě nic neznamená," řekl Spahn.

Jeho reakce vyvolala kritiku aktivistek Femen, které obvinily ministra ze sexuálního obtěžování jejich fotografa – muže. Podle nich údajně řekl, že „mladý muž by se také měl svléknout“.

„Měl by se mnou větší úspěch,“ údajně žertoval Spahn.

Aktivistky požadovaly zrušení odstavce 219a německého trestního zákoníku, který upravuje, jak mohou být informace o potratech rozšířeny.

To už způsobilo debaty mezi vládními koaličními partnery v Německu. Sociálnědemokratická strana Německa to chtěla úplně odstranit, zatímco Křesťanskodemokratická unie to odmítla. Obě strany se však dohodly, že by lékaři a kliniky mohly inzerovat na svých webových stránkách, že provádějí potraty. V rámci těchto diskusí Ministerstvo zdravotnictví země dostalo pět milionů eur na tříletou studii (2020 až 2023), jejímž cílem je zjistit „četnost a vážnost psychických důsledků potratů“.