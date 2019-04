Ukrajinský generál vyzval k vývoji raket schopných „dosáhnout Uralu“

Po uzavření Budapešťského memoranda byla Ukrajina připravena nejen o jaderné, ale také raketové zbraně, postěžoval si Romaněnko. „Zbyla nám jenom stará Točka-U o doletu 120 km. Teď sklidíme výsledky této politiky,“ poznamenal.

© AFP 2019 / Sergei Supinsky Uživatele webu rozesmály „mohutné“ ukrajinské raketomety (VIDEO)

Dnes zkoušky těchto zbraní „úspěšně pokračují“, avšak pro Kyjev stále ještě platí omezení ohledně doletu raket, řekl generál. „Ukrajina ale potřebuje rakety, které by dosáhly minimálně Uralu a zahrnuly celé území Ruské federace . Tyto rakety by se daly považovat za zadržující zbraně,“ řekl na závěr Romaněnko.

Nebylo to první podobné prohlášení ukrajinských vojáků a politiků. Vojenský expert Valentin Badrak předtím prohlásil, že Ukrajina je s to vyvinout raketu o doletu 1500 km, která dokáže „doletět do Moskvy“. Náměstek ředitele Ústavu průzkumů armády, konverze a odzbrojení Michail Samus rovněž promluvil o tom, že kvůli nepříznivé situaci v Azovsko-Černomořské oblasti má Kyjev vyvinout zbraň, která by dokázala „proniknout do hloubky území Ruska“.

Ukrajinský prezident Petro Porošenko učinil minulý týden prohlášení, že Kyjev vlastní rakety s plochou dráhou letu o doletu přes jeden tisíc kilometrů. Podle mínění vojenského znalce Alexeje Podberezkina tyto „nové“ rakety víc ohrožují samotnou Ukrajinu než někoho jiného.