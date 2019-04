Rusko a NATO zcela ukončily spolupráci

„NATO samo odmítlo pozitivní program ve vztazích s Ruskem. Program neexistuje. A zatím nic nenasvědčuje tomu, že v NATO vědí, jak se dostat z této slepé uličky,“ řekl.

Náměstek ministra zahraničních věcí nazval absurdním samotné rozhodnutí aliance ukončit normální pracovní kontakty ve vojenské oblasti a upozornil, že na vztazích mezi Ruskem a NATO v mnohém závisí i bezpečnost v Evropě.

Podle Gruškových slov aliance zašla příliš daleko ve vyostřování konfrontace s Ruskem.

„Paradoxem je to, že dnešní vztahy mezi Ruskem a NATO ze všeho nejvíce připomínají ‚obvyklý‘ stav věcí, během něhož bylo NATO vytvořeno – studenou válku. Opět byla oprášena ‚Harmelova doktrína‘: dialog a zastrašování. Nyní je však v této definici mnoho zastrašování a málo dialogu,“ dodal diplomat.

Prohlásil, že celkové vojenské výdaje NATO za minulý rok přesáhly bilion dolarů, což je 22krát více než ruské výdaje na obranu.

Gruško přitom zdůraznil, že Moskva se nechystá účastnit závodů ve zvyšování vojenských rozpočtů s NATO, ale sází na „úsporné, účelné a efektivní prostředky“.

„Co se týče ozbrojeného konfliktu s NATO, tak všichni normálně uvažující lidé doufají, že k němu nedojde. Byla by to katastrofa pro celé lidstvo. Jsem přesvědčen, že to chápou ve Washingtonu i v Bruselu,“ dodal náměstek ministra zahraničních věcí.

V posledních letech se Rusko setkává s bezprecedentní aktivitou aliance u svých hranic. NATO to nazývá „zadržováním ruské agrese“. V Kremlu však zdůrazňují, že Moskva nepředstavuje nebezpečí pro ostatní země, ale nenechá bez odpovědi činnosti ohrožující její zájmy.