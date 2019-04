„Vyroste na místě Notre-Dame mešita, jako symbol nové Francie?” Požár pobouřil internet

Na požár této známé francouzské památky okamžitě reagovali známí politici. Lítost nad tím, co se stalo, vyjádřili například Tomio Okamura, Andrej Babiš či Jiří Ovčáček.

Svou reakcí však šokoval Luboš Zálom za Svobodné, který se zeptal, zda ve Francii na tomto místě vyroste mešita. Za to sklidil kritiku.

Na výrok Zálomy okžitě kriticky reagoval senátor Václav Láska. Podle jeho slov si totiž člen Svobodných na neštěstí honí politické body.

„Blahopřeji Svobodným. Tentokrát trumfli Tomia Okamuru (který dal naprosto neutrální status) i Donalda Trumpa, (který jen přispěchal s radou, že oheň se musí hlavně rychle hasit) a díky Luboši Zálomovi jsou první na pásce z těch, co na tragédii rejžujou politické body,“ napsal.

K věci se vyjádřil i šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Ten na Twitteru narážel na nabízenou radu amerického prezidenta Donalda Trumpa, o které se výše zmínil i Láska.

Hořící katedrála Notre Dame je skličující tragédie pro celou evropskou kulturu. Ještě že je tu někdo, kdo uměl Francouzům rychle poradit, co mají dělat. To je muselo potěšit... https://t.co/62PqxNANc5 — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 15. dubna 2019

​Reakce přišla také od českého premiéra Andreje Babiše. Ten na svém Facebooku napsal:

„Je mi smutno, když vidím ty hrozivé záběry pařížské katedrály Notre-Dame, která je zahlcena plameny. Napsal jsem SMS prezidentovi Emmanuel Macron, pro kterého je to stejná tragédie jako pro celý francouzský národ.”

Na požár katedrály má v neposlední řade také svůj názor advokátka Klára Samková. Ta si myslí, že rozhodně nešlo o náhodu.

„Katedrála Notre-Dame v Paříži hoří tak, že nelze uhasit a spadne. Kdepak se vzal takový požár?? To určitě nesouvisí! To jen čistě náhodou jsou fb účty nejen francouzských Arabů plné výsměchu a nekonečné řady výhrůžek. Kdy konečně pochopí francouzská vláda, že její země je ve válce? Kdy to pochopí Evropská unie a kdy i naše země? Musíme opravdu jen přihlížet našemu vlastnímu vraždění?” uvedla na Facebooku.

Francouzský prezident Emmanuel Macron vyhlásil mezinárodní sbírku na obnovu francouzské katedrály. Finanční pomoc nabízejí i lidé a osobnosti ze zahraničí. O požáru katedrály psal Sputnik zde.