Magnetické pole chránící Zemi před slunečním zářením se neuvěřitelné rychle ztenčuje

Magnetické pole Země, „kolosální silové pole“, které umožňuje život na planetě a chrání nás před smrtelným slunečním zářením, se rozpadá spíše rychlostí 5 procent za desetiletí než, jak se dříve předpokládalo, 5 procent za století, cituje vědecké zdroje novinář a blogger Michael Snyder, píše portál zerohedge.com

Podle údajů čtyřletého vědeckého projektu Evropské kosmické agentury SWARM, určeného k provádění přesných měření stavu magnetického pole Země, geocentrická složka axiálního dipólu magnetického pole slábne mnohem rychleji než, jak se předpokládalo dříve, 5 procent za století.

Vědecký komentátor a oceněnovaný autor science fiction C. Stuart Hardwick vysvětlil, že síla magnetického pole planety, která tvoří kolem 29,5 mikrotesla, poklesla o 5 mikrotesla, to znamená asi o 14 procent, v porovnání s rokem 1700, kdy byla naměřena síla téměř 35 mikrotesla.

Hardwick zároveň uvedl, že přesná měření družicemi SWARM ukázala na oslabení magnetického pole nad Severní Amerikou přibližně o 3,5 procenta, zatímco v průběhu dvou a půl roku pozorování v Asii se tento údaj zvýšil o 2 %.

Podle novináře by oslabení magnetického pole mohlo znamenat rostoucí výskyt rakoviny, škody v miliardách nebo dokonce bilionech dolarů způsobené umělými kosmickými loděmi a energetickými sítěmi. Jako nejhorší případ uvádí Harwick bombardování kosmickými paprsky, které by mohly poškodit naši DNA, jelikož silné sluneční větry hrozí „odstraněním atmosféry naší planety a oceánů“.

Nakonec spisovatel varuje:

„Naše planeta je stále nestabilní a vidíme, že se děje to, co jsme nikdy předtím neviděli. Každý souhlasí s tím, že magnetické pole Země rychle slábne a to nás dělá každým dnem zranitelnějšími. Většina odborníků se snaží dát na věcem kladný význam a ujišťuje nás, že všechno bude v pořádku. Doufejme, že mají pravdu, ale nespoléhal bych na to.“