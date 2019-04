Když nevíš, o čem mluvíš, radši mlč. Francouzi reagovali na poznámku Trumpa o Notre-Dame

Valerie Pécresseová, která je předsedkyní Rady regionu Ile-de-France, v rozhovoru pro Sputnik okomentovala radu Donalda Trumpa ohledně použití letadel Canadair určených pro boj s lesním požárem. Trump to navrhl v souvislosti s požárem, který zachvátil pařížskou Katedrálu Notre-Dame. Došlo k němu večer 15. dubna a hasiči s ním bojovali až do následujícího dne.

„Pařížští hasiči postupovali skvěle, jelikož jsou to zkušení profesionálové. Kdyby byla na katedrálu shozena vodu z vrtulníků, kulaté vitráže by se roztříštily na kousky, zvony by se urvaly a celá budova by se zhroutila. Katedrála stojí právě díky pařížským hasičům. Když nevíte, o čem mluvíte, radši mlčte,“ říká Pécresseová.

© REUTERS / Charles Platiau Při tragickém požáru pařížské katedrály Notre-Dame byli zraněni dva policisté a hasič

Ničivý požár vypukl v pařížské Katedrále Notre-Dame v pondělí večer a trval až do úterního rána. Při požáru se zřítila věž a téměř celá střecha se propadla. Na operaci se podílelo asi 400 hasičů.

Hlavní stěny, kostru, věže a velkou část interiéru se podařilo zachránit. Stejně tak nebyla poškozena umělecká díla, oltář, kříž, varhany a jedna z hlavních křesťanských relikvií – trnová koruna Ježíše.

Jak uvádí francouzská média, požár mohl být spojen s probíhající rekonstrukcí, jelikož bylo okolo části katedrály postaveno lešení.

Prezident Francie Emmanuel Macron byl v katedrále ještě před úplným uhašením požáru. Označil incident za tragédii a slíbil, že Katedrála Notre-Dame bude obnovena.