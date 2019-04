Macron chce zrekonstruovat shořelou katedrálu Notre-Dame za 5 let

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve svém projevu hovořil o plánech během pěti let rekonstruovat katedrálu Notre-Dame, která byla poškozena následkem požáru.

„Postavíme katedrálu Notre-Dame ještě krásnější. Chci, aby to bylo dokončeno za pět let. Můžeme to udělat, budeme mobilizováni,“ řekl Macron ve svém úterním proslovu k národu.

K největšímu požáru v historii došlo v pařížské katedrále Notre-Dame v pondělí večer. Zřítila se nejvyšší věž chrámu, plamen zachvátil nosnou konstrukci. Hasiči uvedli, že struktura Notre-Dame a hlavní umělecká díla, stejně jako relikvie v chrámu, se zachovaly.

Podle údajů francouzských médií může tato tragická událost souviset s restaurátorskými pracemi. Prokuratura zahájila vyšetřování ve věci neúmyslného způsobení škody požárem. Francouzský prokurátor prohlásil, že požár v katedrále nebyl založen úmyslně, prioritní verzí je náhodný požár.