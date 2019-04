Salvini: Italské přístavy zůstanou uzavřené kvůli teroristům cestujícím na lodích migrantů

Italský ministr vnitra Matteo Salvini prohlásil, že chaos v Libyi, jenž vznikl kvůli útoku Chalífy Haftara, zvýšil hrozbu přítomnosti teroristů na palubě lodí s migranty, které míří do Itálie.

„Pronikání islámských teroristů už není rizikem, ale jistotou. Proto je mou povinností zopakovat, že na italských březích nebude povoleno žádné kotvení (lodí, pozn. red.),“ řekl v rozhovoru Matteo Salvini.

Dlouhotrvající chaos v Libyi se tento měsíc vyostřil poté, co maršál Chalífa Haftar oznámil útok na Tripolis, což přinutilo Vládu národní jednoty , aby se bránila. Libyjský premiér Fayez al-Sarraj nařídil zatčení Haftara a jeho spojenců z Libyjské národní armády (LNA). LNA mezitím obvinila Vládu národní jednoty, že se spolčila s teroristy.

Již dříve italské úřady odmítly přijmout přistěhovalce z lodě, která patřila německé nevládní organizace Sea-Eye.

Na konci ledna musela loď jiné německé humanitární organizace Sea-Watch strávit asi dva týdny na moři, jelikož čekala na rozhodnutí italských úřadů. Nakonec bylo téměř 50 migrantům z dané lodi povoleno vystoupit v Itálii. Stalo se tak poté, co sedm evropských zemí, včetně Itálie, souhlasilo s jejich přijetím.

V březnu italské ministerstvo vnitra oznámilo, že došlo k 92% poklesu počtu migrantů, kteří míří do Itálie po moři. V lednu až březnu do země přijelo jen 571 migrantů, přičemž ve stejném období loňského roku to bylo téměř 6 300 migrantů.