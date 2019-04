Prezident Moreno odhalil skutečný důvod, proč byl zrušen Assangeho azyl

Již dříve ekvádorský velvyslanec ve Velké Británii Jaime Marchan hovořil o „denních protestech“ Juliana Assangeho během jeho sedmiletého pobytu v daných diplomatických prostorách v Londýně.

© REUTERS / Henry Nicholls Odborník uvedl, co může hrozit Assange v případě extradice do Švédska

Dvaasedmdesátiletý diplomat tvrdil, že se jeho vztah s personálem ke konci jeho azylu zhoršil až do takové míry, že měl údajně zanechat rozmazané výkaly na stěnách.

„Když chtěl být Assange nepříjemný, rozetřel výkaly po stěnách a spodní prádlo s výkaly nechal v záchodě. Museli jsme mu připomínat, aby splachoval záchod nebo umyl nádobí. Musely mu být neustále připomínány normální standardy chování,“ řekl Marchan.

Lenín Moreno dříve zdůraznil, že žádný jiný národ neměl vliv na rozhodnutí zrušit azyl zakladateli WikiLeaks a dodal: „Jakýkoliv pokus o destabilizaci je pro Ekvádor trestuhodným činem, jelikož jsme suverénní národ a respektujeme politiky každé země.“

Právnička Juliana Assangeho však Ekvádor nařkla z „šokujícího obvinění“ a šíření lží o chování Assangeho na velvyslanectví v Londýně. Jennifer Robinsonová tak tvrdí, že ekvádorská vláda lhala, aby jakýmsi způsobem ospravedlnila vyhnání Assange z velvyslanectví.

„Domnívám se, že první věcí, kterou je třeba říci, je to, že Ekvádor v uplynulých dnech učinil několik šokujících obvinění, aby zdůvodnil to, co bylo protiprávním a mimořádným činem, který umožnil britské policii, aby vstoupila na velvyslanectví,“ myslí si právnička.

Assange byl na velvyslanectví zatčen minulý týden, a to poté, co Ekvádor zrušil status politického azylu.