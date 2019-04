Anna Chapmanová opět provokuje britské novináře svými fotografiemi

Britské noviny Daily Mail uvádějí, že Anna Chapmanová, která byla vrácena do vlasti v roce 2010, napsala na Instagramu, že v józe našla „vše, co hledala“. Na dvou fotografiích uveřejněných na sociálních sítích sedí uvolněně na koberečku pro jógu, oblečená do sportovního topu a legín zářivě modré barvy, zrzavé vlasy má vyčesané nahoru.