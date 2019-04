Generální prokurátor USA potvrdil, že dohoda Trumpa a jiných Američanů s RF neexistovala

Barr poděkoval zvláštnímu prokurátorovi Robertu Muellerovi za to, že byl schopen odhalit povahu ruských pokusů zasahování do amerického volebního procesu.

„Hlavním účelem vyšetřování zvláštního prokurátora bylo zjistit, zda Trumpova kampaň nebo někdo, kdo s ní byl spojen, domlouval nebo koordinoval s Ruskem, aby zasáhl do voleb v roce 2016. Zvláštní státní zástupce uvedl, že vyšetřování neprokázalo, že by došlo k domluvě nebo koordinaci s ruským státem v jeho úsilí zasáhnout do voleb,“ řekl na tiskové konferenci.

© AP Photo / J. Scott Applewhite Vyšetřovatel Mueller nenašel žádné důkazy o dohodě s Ruskem ve volbách z roku 2016

Americký generální prokurátor uvedl, že Mueller také prohlásil, že žádný Američan nebyl domluven s Ruskem

Barr také poznamenal, že Trumpův štáb nebyl zapojen do akcí „ruských“ hackerů ve volbách v roce 2016 a následné publikaci na DC Leaks, Lucifer a WikiLeaks.

„Jinými slovy, mezi Trumpovou kampaní a ruským hackerským útokem nejsou žádné vazby,“ řekl na tiskové konferenci.

Muellerova zpráva

Muellerova zpráva o výsledcích vyšetřování je doposud známa pouze v krátkém znění amerického ministerstva spravedlnosti.

Podle prohlášení Mueller potvrdil závěry amerických speciálních služeb o „ruském zásahu“ v amerických volbách v roce 2016, které Moskva odmítá.

Současně Mueller nenašel důkaz o Trumpově spiknutí s Moskvou, což byl hlavní příběh amerických zpravodajských médií téměř tři roky. Mueller také neobvinil Trumpa z toho, že brání vyšetřování, i když výslovně nevyhlásil jeho nevinnost.