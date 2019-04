Handelsblatt uvedl, kde Německo zvyšuje svou investiční aktivitu

I přesto, že ruská ekonomika prožívá těžké časy, investují německé společnosti stále více peněz do Ruska, píše Handelsblatt. A takové „investiční nálady“ německých podnikatelů mohou být vysvětleny celou řadou důvodů, podotýká deník.

Podle údajů Spolkové banky činily přímé investice německých podniků do ruské ekonomiky v roce 2018 téměř 3,3 miliard eur. Tyto ukazatele byly vyšší jen v letech 2006–2008. Objem přímých německých investic do Ruska se tak ve srovnání s rokem 2017 zvýšil téměř o 14 %, uvádí autor článku Mathias Brügmann.

A to není všechno: v roce 2018 se totiž nezvýšily jen investice, ale také objem rusko-německého obchodu, pokračuje novinář. Ten vzrostl o 8,4 % a činil 61,9 miliard eur. Z výpočtů Spolkového statistického úřadu SRN vyplývá, že ve srovnání s rokem 2017 se objem dodávek z Ruské federace do SRN zvýšil o 14, 7 % a představoval kolem 36 miliard eur. Pokud jde o objem německého vývozu do Ruska, ten vzrostl o 0,6 %, tedy na 25,9 miliard eur.

Podle Brügmanna se podobné „investiční nálady“ německých společností dají vysvětlit celou řadou příčin.

Za prvé, ten, kdo „chce v Rusku prodávat státu“, musí sám investovat do Ruské federace.

„Aby získaly velké a výhodné státní zakázky, musí zahraniční podniky vyrábět v Rusku,“ vysvětluje předseda řídící rady Rusko-německé zahraniční obchodní komory Mathias Schepp.

Za druhé, německé společnosti do Ruska láká ruská měna, která v posledních letech poklesla téměř o polovinu.

„Slabý rubl činí nové investice do Ruské federace lákavými,“ cituje Mathiase Scheppa autor článku.

A za třetí, Rusko je přeci jen 140 milionů spotřebitelů, a i nadále má „významný tržní potenciál“, podotýká předseda řídící rady Rusko-německé zahraniční obchodní komory.

Kromě toho se Mathias Schepp domnívá, že německé podniky, které ruský trh už dobře znají, se zkrátka „nebojí sankcí a politických problémů“.