Times: Británie nemá dost peněz na tanky - Srbsko a Kambodža jich má víc

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků se armáda rozhodla modernizovat pouze 148 z 227 tanků Challenger 2. Od roku 2010 se tedy rozpočet ozbrojených sil země snížil o 31 miliard liber.

Očekává se, že zbývající tanky, které byly uvedeny do provozu v letech 1998 až 2002, budou rozebrány na náhradní díly. Navíc podle zdroje publikace existuje možnost, že část může být ještě zachována pro případ mimořádných situací.



Ozbrojené síly Velké Británie tak klesnou na 56. místo v seznamu zemí s největším počtem tanků v provozu, přitom Británie bude na horším místě než Srbsko, Kambodža a Barma.V současné době je Velká Británie na 48. místě v žebříčku. Lépe na tom jsou například Etiopie, Rumunsko a Španělsko.Na první příčce je Rusko, které má ve výzbroji téměř 13 tisíc tanků, následují USA se 6 333 tanky.

„Armáda zaostává za námořnictvem a Královským letectvem z pohledu toho, co potřebuje. Její rozpočet byl citelně snížen,“ cituje The Times zdroj v britské armádě.

Podle něj nelze podceňovat význam role tanků během bojových akcí. Snížení jejich počtu by navíc mohlo poškodit plán modernizace celé armády, která by měla být dokončena do roku 2025. Navíc by to mohlo mít demoralizující účinek na britské vojáky.

Současně se nezávislí obranní poradci obávají vážných ztrát v bojových schopnostech ozbrojených sil země.

Zástupce ministerstva obrany Velké Británie však ujistil, že definitivní rozhodnutí o počtu tanků, které mají být modernizovány, není zatím přijato, a dodal, že rezort dělá vše pro to, aby vyzbrojení země bylo „nejlepší“.