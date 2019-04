Ruské S-400 nejsou pro F-35 riziko, Turecko se snaží uklidnit USA

„Deset let jsme od našich spojenců nemohli získat takové komplexy, nyní dostáváme S-400 z Ruska. V USA říkají, že S-400 zvýší zranitelnost F-35. Nemyslíme si to, ale nechte experty říci své slovo. Navrhli jsme vytvoření společné komise, pokud jsou tak znepokojeni. Ale dosud jsme od USA neobdrželi žádnou odpověď,“ vysvětlil Çavuşoğlu novinářům.

Podle něj budou komplexy S-400 v Turecku pod úplnou kontrolou Ankary.

„V Sýrii jsou S-400 a americká letadla v této oblasti také mnohokrát létala. V Norsku (pozn. nedaleko hranic s Ruskem, kde jsou S-400 umístěny) létají také letadla NATO a nikomu to nevadí. Proto nevidíme velký problém a důvody k obavám. Opět platí, že pokud je to pro ně problém, pojďme o tom diskutovat. Naši spojenci NATO by měli pochopit, že potřebujeme systémy protivzdušné obrany velmi naléhavě, a pokud je nedostaneme od našich spojenců, vezmeme je tam, kde to bude možné,“ dodal turecký ministr.

Dodal, že Ankara pokračuje v jednáních se spojenci NATO ohledně nákupu raketových systémů protivzdušné obrany.

Turecko dříve oznámilo, že se nezřekne plánů nákupu S-400 a že první dodávka systémů protivzdušné obrany má být dodána do Turecka v červenci. USA prohlašují, že systémy S-400 nejsou slučitelné s normami NATO, vyhrožují sankcemi za jejich nákup a nejednou podotkly, že mohou zdržet nebo zrušit proces předání Turecku nejnovějších letounů F-35. Turecko je jedním z účastníků amerického mezinárodního programu výroby F-35.