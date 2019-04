Polsko si stěžovalo USA na Německo

„Platba za ruský plyn je jako platit za zbraně pana Putina,“ řekl premiér.

„Taková prohlášení zapadají do obecné rétoriky Západu,“ reagoval profesor Adam Wielomski v komentáři pro Sputnik.

„Myslím, že to odpovídá jak americké rétorice, tak té, kterou preferuje současná polská vláda. Vychází z přesvědčení, že jakékoli ekonomické kontakty evropských zemí s Ruskem jsou nemorální, mylné z politického hlediska a narušují zájmy NATO, EU a celého západního světa. Nejsem překvapen, že PiS sdílí tento názor. Jediná věc je, že mezi USA, které formulují své požadavky napříč oceánem a evropskými zeměmi, je zásadní rozdíl. Obchodní obrat Spojených států s Ruskem je malý, takže zavedení různých druhů sankcí a obchodních omezení nemá zvláštní dopad na americkou ani ruskou ekonomiku. Situace evropských zemí je odlišná, jejich ekonomické kontakty s Ruskem jsou mnohem hlubší, zejména pokud jde o dodávky ruských surovin. Premiér Morawiecki a polská vláda však s postojem USA plně souhlasí,“ uvedl profesor Wielomski.

Podle něj je Rusko vojenská hrozba, proto Polsko plánuje utratit více než 2 % svého HDP na vojenské účely, což znamená hlavně nákup amerických zbraní.

Vzhledem k tomu, že Německo nesdílí americký postoj k otázce západních vztahů s Ruskem, není znepokojeno vojenskou hrozbou a neutrácí velké množství prostředků na národní obranu, také nevidí nic špatného v nákupu ropy a plynu z Ruska. A to je radikální rozdíl mezi dvěma geopolitickými postoji k problematice moderních mezinárodních vztahů, domnívá se politolog.

Nejnovější údaje Eurostatu ukazují, že v období od ledna do října 2018 bylo do Polska dodáno rekordní množství černého uhlí: téměř 16 milionů tun. Zároveň Rusko získalo 11,2 milionů tun, což je o 77 % více než v roce 2017.

Na otázku můžeme odpovědět tak, že pan Morawiecki také platí za Putinovy zbraně, Adam Wielomski tvrdí, že oficiální vládní agentury a státní televize toto téma pečlivě obcházejí, protože odhaluje zásadní rozdíl mezi teorií a praxí.

„Konec konců, kdyby Polsko také někde koupilo dražší uhlí, hlavně ne od Ruska, situace by byla naprosto absurdní. Navíc jsem neslyšel, že Spojené státy jsou významným vývozcem uhlí, a myslím si, že nákup za oceánem by neměl vůbec žádný smysl a byl by obecně možný. Proto oceňuji prohlášení Morawieckého, pokud samozřejmě nebereme v úvahu přání premiéra potěšit mocného spojence, kterého navštívil,“ uzavřel na závěr Adam Wielomski.