Sebezranění na americký způsob aneb jak USA změnily dolar na zbraň hromadného ničení

Avšak systém, v němž dominuje dolar, začíná stále více povolovat, pokračuje CM. Protože chudé země se nechtějí vystavovat stálému riziku spojenému s výkyvy kurzů měn. K přehodnocení je ponouká rovněž sankční politika USA. Američané například zakazují obchod s Íránem v dolarech. V souvislosti s tím přešel Teherán na euro a transakce s Ruskem, Čínou a jinými zeměmi uzavírá v národních měnách. Peking a Moskva také provádějí aktivní dedolarizaci ve dvoustranném obchodě.

Objevuje se stále více zemí, které se buď částečně, nebo úplně vzdávají americké měny a hledají jiná řešení. A to všechno proto, že Washington vlastnoručně zbavuje dolar dominujícího postavení na světovém trhu tím, že ho užívá jako „finanční zbraň hromadného ničení“, vysvětluje Maier. A to nejen v rámci obchodních nebo měnových válek. USA užívají dolar k tomu, aby vyprovokovaly hyperinflaci, hromadné vyzvednutí peněz z bank a vnitřní nepokoje v zemích, v nichž chtějí vyměnit režim. „Washington může svrhnout vládu bez jediného výstřelu,“ zdůrazňuje autor. „Tím ale střílí Washington do vlastní nohy – vždyť americký dolar má dosud hodnotu jen díky svému dominujícímu postavení na světovém trhu.“

Budeme-li vycházet z finančních údajů USA s jejich obrovským státním dluhem a značnou nevyvážeností v zahraničním obchodu, má být hodnota americké měny nižší. Dolar si zachovává pozice výhradně díky svému statusu světové rezervní měny. V nejbližší době to ale může skončit, soudí Maier. Dokonce i Saúdové vyhrožují, že nebudou prodávat ropu za dolary, což udělá tečku za petrodolarem a podkope ve světě důvěru k americké měně. „Zbraň (i ta finanční) se někdy obrátí proti tomu, kdo jí neustále využívá,“ píše v závěru autor.