Litva zkritizovala Estonsko za schůzku prezidentky Kaljulaidové s Putinem

Estonsko by mělo příště koordinovat své kroky, aby nepodkopávalo jednotu pobaltských států, a opatrně přistupovat k dialogu s Moskvou, oznámil to litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius portálu BNS při komentáři schůzky ruského prezidenta Vladimira Putin s estonskou prezidentkou Kersti Kaljulaidovou.

„Obvykle tohle koordinujeme a jednáme společně. Je to vždy efektivnější, protože vždycky bude docházet k pokusům nás rozdělit a prověřit jednotu evropských nebo baltských států,“ poznamenal.

Litevský ministr zahraničí dodal, že před cestou Kaljulaidové do Moskvy Tallinn neposkytl žádné detailní informace o schůzce s ruským lídrem, ale Linkevičius vyjádřil naději, že to Estonsko udělá později.

Estonská prezidentka Kersti Kaljulaidová ve čtvrtek dorazila do Moskvy na pracovní návštěvu, je to za osm let první návštěva estonského lídra. Prezidentka se zúčastnila otevření restaurované historické budovy velvyslanectví a setkala se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Kaljulaidová ho pozvala na Světový kongres ugrofinských národů, který v červnu 2020 proběhne v estonském Tartu.