Antropologové ztratili na světě 23 milionů žen

Je zdůrazněno, nerovnováha mezi mužskou a ženskou populací byla pozorována od 70. let a je do značné míry spojena se selektivními potraty, které se provádějí v řadě zemí, především v asijských státech, pokud se lidé dozvědí, že by se do rodiny měla narodit holčička.

Podotýká se, že poměr žen a mužů je porušován ve 12 zemích.

„Daný fenomén je nejvýraznější v Indii a Číně: mezi lety 1970 a 2017 tam chybělo respektive 11,9 a 10,6 milionu dívek,“ uvádí se ve zprávě PNAS.

Tento stav věci je také zaznamenán v Arménii, Ázerbájdžánu, Gruzii, Černé Hoře, Tunisku a Vietnamu.