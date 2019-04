Lavrov uvedl podmínku pro plavbu ukrajinských lodí Kerčským průlivem

Na otázku, co by v případě dalších provokací udělaly západní země, ministr zahraničí Ruska odpověděl:

„Pravděpodobně, tak jako tomu bylo naposledy, by to odsoudily a znovu by přišly s nějakými sankcemi.“

© Sputnik / Alexey Malgavko EU kvůli incidentu v Kerčském průlivu zavedla sankce proti osmi Rusům

Lavrov také zdůraznil, že pokud jsou dodrženy bezpečnostní normy, pak neexistují žádné problémy ohledně plavby ukrajinských vojenských lodí z Černého moře do Azovského moře.

„Již několikrát jsme uvedli, že faktem je, že neexistují problémy s plavbou ukrajinských válečných lodí z Černého moře do jejich přístavů v Azovském moři. Jedinou podmínkou je dodržení bezpečnostních norem pro plavbu v Kerčském průlivu,“ řekl ministr.

Když Lavrov komentoval incident s ukrajinskými loděmi v Kerčském průlivu, zdůraznil, že „se (na Ukrajině, pozn. red.) v podstatě snažili vyzkoušet sílu těch, kteří zajišťují bezpečnost v Kerčském průlivu, stejně jako zkoušeli územní celistvost Ruské federace“.

V listopadu roku 2018 porušily tři lodě ukrajinského námořnictva státní hranici Ruska a několik hodin prováděly nebezpečné manévry, přičemž nereagovaly na zákonné požadavky ruských úřadů. Následně ruská pohraniční stráž tyto pachatele zadržela. Na palubě lodí bylo 24 vojáků, včetně dvou zaměstnanců Služby bezpečnosti Ukrajiny. Soud je na základě obvinění z poručení hranic poslal do vazby.