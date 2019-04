Roskosmos zveřejnil neobyčejnou nahrávku! Poslechněte si, jak zní neutronové hvězdy

„Převedením frekvencí signálů na zvukové vlny můžete získat hudbu. Zvuková řada je vytvořena na základě údajů z vesmírného radioteleskopu Spektr-R patřícího do projektu Radioastron,“ uvádí se v komentáři u videa.

Zvuky jsou přehrávány jeden po druhém, postupně zesilují až jsou vzájemně kombinovány.

Toto vesmírné vystoupení zahrnuje pulsar B0329 + 54, pět milionů let starou galaxii v souhvězdí Žirafy, vzdálenou asi 3 460 světelných let od Země. Stejně tak zde můžeme slyšet neutronovou hvězdu B0531 + 21 Krab, která se nachází v Krabí mlhovině v souhvězdí Býka. Dále můžeme zaznamenat zvuk pozůstatků supernovy, která byla na Zemi pozorována v roce 1054 či zvuky pulsaru B0833-45 v souhvězdí Plachet, který je vzdálen asi 3200 světelných let od naší planety.