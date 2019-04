Foreign Policy: Moskva vždy usilovala o politický chaos ve Washingtonu

Američtí rozvědčíci se domnívají, že Moskva vždy usilovala o politický chaos ve Washingtonu, je to vidět ze zveřejněné zprávy Roberta Muellera o zasahování Ruska do prezidentských voleb v roce 2016. Jak píše Foreign Policy, odborníci jsou toho názoru, že detaily uvedené v Muellerově zprávě mohou prozradit, jak plánuje Moskva jednat v době příští předvolební kampaně v USA v roce 2020.

Zveřejnění zprávy Roberta Muellera o zasahování Ruska do prezidentských voleb roku 2016 jen ještě více podnítilo debaty kolem budoucnosti Donalda Trumpa. Jak píše Foreign Policy, bývalí úředníci americké rozvědky a odborníci pro Rusko prohlašují, že takový politický chaos je právě to, o co Moskva dlouhou dobu usilovala.

Podle slov odborníků pro Rusko může velký počet detailů uvedených v Muellerově zprávě a týkajících se činnosti Ruska ukázat hodně z toho, jak Moskva plánuje jednat a čemu by měli úředníci americké kontrarozvědky věnovat pozornost v průběhu příští předvolební kampaně, která začne v roce 2020.

„Neměli bychom se mýlit. Bojují s námi. Ať už to chceme, nebo ne, uznáváme to, nebo ne,“ řekl v rozhovoru pro časopis Daniel Hoffman, který řídil rezidenturu CIA v Moskvě za Obamovy vlády.

Jak oznámili bývalí vysoce postavení úředníci americké rozvědky ve svých interview pro Foreign Policy, nejvíce je překvapila agresivita jednání Moskvy před prezidentskými volbami roku 2016, kdy Rusko použilo své oblíbené nástroje: dezinformace, propagandu a únik důležitých materiálů. Kromě toho by podle Hoffmana Rusko chtělo, aby byla tato jeho operace odhalena, protože chápalo, jakou reakci to může vyvolat. To svědčí o tom, že politický boj kolem Muellerovy zprávy dokazuje, že taktika Kremlu stále ještě působí.

„Myslím si, že následky budou mnohem zhoubnější. Umožní to Rusku vyostřit rozpory. Jeho strategie spočívá v tom, aby nás postavilo proti sobě. A když pochopí, jak dobře působila až dosud jeho strategie, bude jí chtít Moskva užívat i nadále,“ dodal Hoffman.

V Muellerově zprávě byly zaznamenány četné kontakty mezi lidmi z Trumpova okolí a ruskými občany spojenými s Kremlem. Mueller dospěl k závěru, že i když Rusko a Trumpův předvolební štáb sledovaly stejný cíl, nejsou žádné přesvědčivé důkazy toho, že někdo z Trumpova předvolebního štábu koordinoval své akce s ruskou vládou.

Ve zprávě se rovněž uvádí, že vyšetřovatelé ne vždy dokázali zrekonstruovat úplný obraz toho, co se stalo. Někteří očití svědkové využili páté novely, aby se vyhnuli možné sebeobžalobě, jiní dávali lživé nebo neúplné výpovědi, a jiní zase stačili vymazat důležité zprávy a dopisy, anebo použili šifrovací aplikace, které obsah zprávy automaticky vymažou.

Ve zprávě se uvádí, že je přesná a úplná, jak je to jen možné. Obsahuje však poznámku, že informace, které vyšetřovatelé nedokázali zjistit, mohou vrhnout světlo nebo ukázat v novém světle některé události popsané ve zprávě.

„Skutečnost, že zákonem stanovená hranice nebyla překročena, neznamená, že se nestalo nic protizákonného. Vždy jsme říkali, že tam bylo příliš mnoho kouře, aby tam nebyl také oheň,“ podotkl bývalý šéf rezidentury CIA v Moskvě Steven Hall.