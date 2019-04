Hrozby USA otevírají pro Turecko nové možnosti. Názor

„Americký senátor Menendez vystoupil s třemi hlavními hrozbami na adresu Turecka. Konkrétně: ,pokud Turecko zakoupí S-400, je nutné odmítnout mu dodávat F-35 a zavést proti němu ekonomické sankce; v případě zhoršení vztahů s Ankarou mohou USA přemístit své vojenské základny z Turecka do Řecka’. Pokud se však podíváme na tato senátorova prohlášení ze širšího hlediska, pochopíme, že pro Turecko to ve skutečnosti nejsou hrozby, ale přesně naopak, je to pro ně možnost, jak se zbavit postavení země orientované na Severoatlantickou alianci ve prospěch orientace na národní a regionální zájmy,“ zdůraznil Güller.

Podle jeho slov odmítnutí USA dodávat Turecku letadla F-35 přinese samotnému Turecku celkově pouze užitek.

„Pokud totiž Turecko, které dnes i tak závisí z 85 procent na Americe v letecké sféře, dostane F-35, ocitne se ve stoprocentní závislosti na Americe. Turecko však musí rozvíjet vlastní národní projekty, a to jak v letectvu, tak i v námořnictvu. Samozřejmě není možné toho dosáhnout v krátké době, ale Turecko v rámci současné přechodné etapy musí rozšiřovat řadu leteckých zbraní nákupem letadel nejen od Ameriky, ale i od jiných zemí. Časem musí Turecko přejít k výrobě vlastního vojenského letadla. Dobrým příkladem zde může být pro Turecko výroba čínských letadel podle ruské technologie,“ domnívá se Güller.

Připomněl také, že Turecko na sobě pociťuje dopad amerických sancí i bez nákupu komplexů S-400.

„Trump v souladu se svou strategií ,Nejdříve Amerika’ během posledního roku provádí tvrdou sankční politiku jak proti zemím, které považuje za své bezprostřední konkurenty – v první řadě je to Čína, Írán a Rusko, tak i proti svým tradičním spojencům – Turecku a zemím EU. „Tyto sankce vytvořily předpoklady pro řadu důležitých kroků v mezinárodní ekonomice počínaje obchodem v národní měně a konče kroky k vytvoření nového mechanismu obchodu s ignorováním amerického systému. To vše ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě podkope dolarový monopol USA,“ prohlásil komentátor.

Přitom sankce ve skutečnosti přispívaly k rozvoji tureckého hospodářství.

V minulosti už Amerika zaváděla sankce proti naší zemi – po operaci Turecka na Kypru. Tehdy ty sankce přispěly k takovým průlomům jako bylo založení společnosti Aselsan (přední turecká obranná společnost patřící do TOP-100 obranných společností na světě podle verze prestižního centra Deloitte, uveřejňujícího prognózy o tendenci rozvoje světového leteckého a obranného průmyslu – pozn.překl.) Nynější americké sankce zajistí přechod Turecka k produktivní ekonomice. Je samozřejmé, že v krátkodobé perspektivě se tyto sankce negativně odrazí na ekonomické situaci v zemi, ale v dlouhodobé perspektivě dají Turecku impuls k uskutečnění národní strategie rozvoje v zemědělství a živočišné výrobě a také k průlomu v průmyslu,“ řekl analytik.

© Foto : U.S. Air National Guard/Ashleigh Pavelek „Nezpomalí se jen projekt F-35“: Dokáže Turecko nahradit americké stíhačky ruskými?

Podle jeho názoru přesunutí amerických základen z území Turecka do jiné země pouze prospěje nejen samotnému Turecku, ale celému regionu.

„Bude dobře, pokud USA zahájí proces odsunu svých základen například radarem v Küreciku, který ve skutečnosti zajišťuje bezpečnost Izraele a způsobuje Turecku problémy ve vztazích s jeho sousedem Íránem. Čím rychleji se Turecko zbaví amerických základen na svém území, tím rychleji se vyřeší mnohé nepříjemné problémy v jeho vztazích se zeměmi regionu.

Nikoho nesmí lekat možnost odmítnutí ze strany USA spojeneckých závazků vůči Turecku. Tyto závazky nejsou v současné chvíli pro Turecko výhodou, ale naopak těžkým nákladem na jeho ramenou. USA jsou dnes silou, která ztrácí svou bývalou moc, která více spotřebovává než vyrábí... Ekonomické centrum světa se nyní nenachází v Atlantickém, ale v Asijsko-Tichooceánském regionu.

Na druhé straně odmítnutí spojenectví je rozhodnutím samotné Ameriky. Jestliže je samozřejmě možné její pokusy vytvořit na turecké hranici teroristický stát, zasílání kamionů plných zbraní a střeliva teroristům ohrožujícím bezpečnost Turecka, otevřeně nepřátelské kroky vůči Ankaře ve východním Středomoří a používání tvrzení o ,arménské genocidě‘ jako nástroj nátlaku na Turecko nazvat jednáním znamenajícím ,spojenecké vztahy‘,“ uzavřel.