Vědci uvedli, proč je nebezpečné vynechávat snídani

Specialisté zanalyzovali průzkumy National Healt and Nutrition Examination Survey, kterých se účastnilo přes 6 500 Američanů ve věku od 40 do 75 let. Údaje zahrnovaly výsledky z let 1988-1994.

Ukázalo se, že lidem, kteří dlouhou dobu nesnídají, častěji hrozí obezita , zvýšení úrovně cholesterolu a krevního tlaku a také cukrovka 2. typu a metabolický syndrom. Tyto faktory nadále ovlivňují vývoj kardiovaskulárních onemocnění.

Vědci zároveň uvádí, že zohledňovali skutečnost snídaně, ale nebrali v úvahu její složení.

Nedávno vědci informovali, že puls vyšší než 75 úderů za minutu u mužů v klidném stavu může svědčit o předčasné smrti. Vědci zjistili, že mnozí muži, kteří měli puls vyšší než 55 úderů, kouřili, měli málo pohybu a častěji byli ve stresu. Zároveň míra úmrtnosti na různé kardiovaskulární onemocnění a dalších důvodů ve skupině s pulsem přes 75 úderů byla dvojnásobná než u pacientů s pulsem menším než 55 úderů.