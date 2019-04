Jaké následky bude mít úplný zákaz dovozu íránské ropy?

Úřady Spojených států se rozhodly, že neprodlouží dočasné povolení pro dovoz íránské ropy, které platí do 2. května tohoto roku. Dané povolení bylo vydáno celkem osmi zemím (Čína, Indie, Itálie, Řecko, Japonsko, Jižní Korea, Tchaj-wan a Turecko), a to v listopadu loňského roku. Manouchehr Takin, nezávislý odborník a ekonom z Londýna, odborník na ropu a zemní plyn, si se Sputnikem pohovořil o tom, jak by mohli američtí spojenci a nakupující země reagovat na rozhodnutí Washingtonu.