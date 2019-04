OBSE bude podporovat vyslání mírových sil OSN do Donbasu

OBSE je otevřena společné misi s mírovými silami OSN na východě Ukrajiny, ale zatím je do toho daleko, řekl novinářům generální tajemník OBSE Thomas Greminger.

„Jak víte, existují velmi odlišné představy o mírových operacích. Z hlediska OBSE by pro nás bylo výhodné, kdyby mírová operace předpokládala provedení společné operace OSN a OBSE, jak to máme například v Africe,“ řekl Greminger v odpovědi na otázku, jak hodnotí myšlenku Ruské federace, že mírová mise OSN by mohla zajišťovat bezpečnost pozorovatelů OBSE na východě Ukrajiny.

„Jsme otevřeni takové možnosti, ale zatím máme různé návrhy – existují návrhy Ruska , existuje řada jiných iniciativ – návrhy Ukrajiny a USA,“ uvedl.

Podle jeho slov dokud se strany v této otázce nesblíží, nebude základ pro jednání.

„Rezoluce Rady bezpečnosti OSN musí být základnou pro takovou operaci (mírovou – pozn. red.). Ale zatím jsou si tyto návrhy velmi vzdálené,“ řekl generální tajemník OBSE.

Vyjádřil naději, že při novém vedení se na Ukrajině objeví nový impuls, který umožní splnit minské dohody.