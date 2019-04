Nový andílek Victoria's Secret se stal obětí krutého zesměšňování kvůli svým plným křivkám

Pětadvacetiletá maďarská topmodelka Barbara Palvinová vstoupila do světa „andílků“ s tím, že je první plus size modelkou v populární společnosti. To však zpočátku naštvalo mnoho uživatelů, kteří neviděli žádné nedostatky na štíhlé a atraktivné postavě modelky v bikinách.

Nyní to však přítelkyně známého filmového herce Dylana Sprouse pořádně schytala kvůli svým křivkám. Okouzlující Barbara předváděla letní kolekci plavek značky Calzedonia a vystavila své opálené tělo na pláži. A to bylo kamenem úrazu. Na modelku se v komentářích snesla vlna negativních reakcí. Uživatelé modelce vyčítali, že má kila navíc. Někteří poukazovali na to, že si Barbara nezasloužila, aby se stala andílkem Victoria's Secret.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Barbara Palvin (@realbarbarapalvin) 22 Апр 2019 в 7:07 PDT

Victoria's Secret mezi své andílky, kromě Barbary Palvinové, nedávno zařadila také tři nové sexy tváře. Celkem tuto značku spodního prádla reprezentuje šestnáct žen, jejichž fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii Sputniku.