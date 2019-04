Rusové dělají řadu věcí, které my prostě neděláme. V Pentagonu prohlásili, že nechtějí nové závody ve zbrojení

„K závodům (zbraní) jsou potřeba dva. Nejsme zainteresováni v tom, abychom odpovídali Rusům ,systém za systém’. Rusové vytvářejí obrovské množství nových systémů jaderných zbraní včetně známých jaderných systémů, o nichž hovořil prezident (RF Vladimir) Putin s velkou pompou,“ prohlásil Trachtenberg během svého vystoupení v Brookings Institution ve Washingtonu.

Podle jeho slov Rusko „dělá řadu věcí, které my prostě neděláme“.

„Co se snažíme udělat, tak to je podniknout řadu mírných kroků, aby se snížila jistota Ruska, že to, co dělají, jim dává určité hmatatelné výhody, což povede k přepočítání se z jejich strany, což bychom nechtěli vidět,“ dodal.

Ruský prezident Vladimir Putin prvního března 2018 ve svém projevu k Federálnímu shromáždění hovořil o nejnovějších typech strategických zbraní včetně nadzvukových komplexů Kinžal, Avangard, Burevestnik, bojového laseru Peresvet a také o podmořském dronu s jaderným pohonem Poseidon.