Do Evropského parlamentu za Itálii kandiduje…Mussolini. Exkluzivní rozhovor pro Sputnik

Kandidatura a volební kampaň potomka italského fašistického diktátora Benita Mussoliniho vyvolala spory v italských a mezinárodních médiích. Že by kvůli příjmení? Co vedlo Gaiuse Mussoliniho kandidovat do EP? A jak by chtěl změnit Evropu? Kandidát na tyto a další otázky odpověděl v exkluzivním rozhovoru pro Sputnik.

Syn Guida, synovec Vittoria a pravnuk Benita Mussoliniho se narodil v Argentině v roce 1968. Své dětství a mládí strávil v Itálii a ve Venezuele. Poté, co vystudoval Námořní akademii v Livornu, se dostal na pozici nadporučíka velitele a v roce 1998 řídil loď Nave Gorgona. Během své dlouholeté služby se účastnil různých misí jak v Itálii, tak v zahraničí.

Po odchodu do důchodu v roce 2002 pracoval u společnosti Oty Melara (společnost Finmeccanica) jako marketingový a obchodní manažer pro námořní systémy v Latinské Americe a na Blízkém východě . Koordinoval komerční, marketingovou, institucionální a mediální komunikaci firmy Finmeccanica v oblasti obrany, elektroniky a kosmonautiky v zemích Perského zálivu . V současné době je generálním ředitelem společnosti Drass Middle East v Dubaji.

V současné době se Gaius Julius Caesar Mussolini chystá kandidovat v květinových volbách do Evropského parlamentu, a to za krajně pravicovou stranu Bratři Itálie. V této souvislosti mu Sputnik Itálie položil několik otázek.

Proč jste se rozhodl vzdát se prestižní pozice vedoucího manažera a vstoupit do politiky?

Neopustil jsem svou pozici manažera, pořád pracuji, jen teď o něco méně. Rozhodl jsem se vstoupit do politiky, protože chci přispět k rozvoji Itálie, kterou miluji. Chtěl bych toho hodně zlepšit a také toho mnoho změnit.

Vaše kandidatura a volební kampaň vyvolaly kontroverze v italských a mezinárodních médiích, ale také na sociálních sítích. Vše je to kvůli příjmení?

Samozřejmě, že jsem vzbudil velkou pozornost. Svou kandidaturu jsem předložil na základě svých životních zkušeností a profesních znalostí. Moje příjmení zřejmě hrálo důležitou roli v dějinách Itálie, ale jak jsem již mnohokrát vysvětloval, musíme toto historické období nechat v minulosti, ať jej zkoumají historici. Měli bychom se dívat do budoucnosti, nikoli se pitvat v minulosti. Budu kandidátem z jižní Itálie a zájmy této oblasti pro mě budou prioritou.

I přesto může být v našich dnech, kdy se hodně mluví o návratu fašismu, kandidatura Mussoliniho vnímána dvojím způsobem. Co byste vzkázal lidem, kteří se obávají návratu fašismu?

Mnoho historiků a odborníků to popsalo velmi jasně: fašismus vznikl v určitém historickém období jako důsledek první světové války a zemřel společně s vůdcem po další válce. Kromě toho známý historik De Felice věřil, že je nutné mluvit nejen o fašismu, ale také o „mussolinismu“. Od konce druhé světové války uplynulo téměř 80 let a my se nyní musíme soustředit na mnoho problémů moderní Itálie a přemýšlet o budoucnosti.

Překvapuje mě, že proti mně vznikla taková polemika. Zřejmě už levice nemá žádné argumenty a možná ztratila kontakt s lidmi, s realitou. Jediná zbraň, která jim zbyla a kterou používají před každými volbami, je boj proti fašismu. Fašismus proto vidí všude. Doslova z něj šílí. A přitom by měli řešit problémy Itálie, zabývat se nezaměstnaností, nedostatkem infrastruktury na jihu, úbytkem mladých lidí, kteří po mnoha letech studia odjíždějí z jihu na sever Itálie nebo do zahraničí.

Co se stalo s vaším účtem na Facebooku? Proč byl zablokován? Vyřešil jste tento problém?

Problém byl vyřešen následující den, kdy na cenzuru reagoval i mediální prostor. Cenzuru, kterou nedokázal vysvětlit ani sám Facebook . Společnost se omluvila a řekla, že se jednalo o technickou chybu.

Tím však cenzura bohužel nekončí. Situace se zhoršuje, zejména ve vztahu ke mně, což mi nedovoluje být na stejné úrovni jako ostatní kandidáti. To znamená, že se ostatní kandidáti mohou přímo vyjadřovat, ale já jsem omezen. Nemohu například používat svou přezdívku na Facebooku se svým pravým jménem a příjmením. Facebook mi nedovoluje vytvořit si profil @caiomussolini. To je takový nesmysl! Snažil jsem se vytvořit profily @caiolenin, @caiostalin, a kupodivu takové profily vytvořeny být mohou. Je to vážně směšné. Facebook se stává „myšlenkovou policií“ 21. století. Není to spravedlivé. Teď se touto věcí spolu s právníky zabýváme a připravujeme žalobu.

Motto „Bratrů Itálie“ ve volbách do EP zní: „Do Evropy, abychom změnili vše!“ (In Europa per #Cambiare tutto). Pokud budete zvolen do Evropského parlamentu, co uděláte jako první a co změníte?

Všechny důležité body týkající se změn v Evropě jsou uvedeny v programu strany. Pro mě osobně je prioritou zaměstnanost (je nutné vytvořit podmínky pro mladé lidi z jihu, aby zde mohli pracovat a nemuseli odcházet), je také nutné vrátit investice do průmyslu, a i v mnoha dalších odvětvích je rozhodně co měnit.

Evropa samozřejmě nemůže za všechny problémy, o tom jsme hovořili velmi jasně. Musíme však mít v Evropě vliv, abychom mohli realizovat naše projekty a hájit zájmy Itálie. Chceme se tedy dostat do Evropského parlamentu, abychom zvětšili zastoupení Itálie v Evropě.