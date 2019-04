Tajemná a mystická místa v Ruska, která jsou strašidelnější než Loch Ness

Lidé stále tíhnou k něčemu záhadnému, a to dokonce i v 21. století, kdy vědci dokázali racionálně vysvětlit téměř všechny záhady, které sužovaly mysl lidstva. Dodnes však existují statečné duše, které při hledání anomálních jevů zkoumají různá místa. Dnes se budeme věnovat Rusku. Přečtěte si náš článek a zjistěte, co jsou tato místa zač!

Jezero Labynkyr

K tomu, abyste spatřili lochnesskou příšeru, už nemusíte jezdit do Skotska. Říká se, že jakutské jezero Labynkyr obývá obří prehistorický ještěr. Tento gigantický tvor nejen, že topí a požírá dobytek a divoká zvířata, ale platí to i u lidí, kteří zavítají k jezeru. Lidé žijí poblíž jezera jen zřídka. Nejbližší obec se nachází asi 150 km od Labynkyru. Neexistuje sem žádná cesta a na místo se lze dostat pouze terénním vozem nebo vrtulníkem. Ani to však nezastaví fanoušky mystiky a tajemna.

CC BY 2.0 / Ladislav Boháč / Houska se zjevila Česká brána do pekla. Místní kastelán o hlavní záhadě hradu

Čertův hřbitov je kulatý palouček nacházející se na území Krasnojarsku. Někteří lidé tvrdí, že se jedná o pozůstatek meteoritu Tunguska, jiní uvádí, že je to důsledek obrovského podzemního požáru. Čertův hřbitov děsí již na první pohled – jde o obří spálenou skvrnu uprostřed tajgy, na které nic neroste. Také stromy na okrajích jsou spáleny. Lidé, kteří na tuto mýtinu narazili, okamžitě pocítili bolesti hlavy, měli záchvaty paniky a také halucinace. Dané místo je pokryto kostmi mrtvých zvířat. Zvířata, která se zde potulují, na místě umírají. Také ptáci, kteří nad paloukem létají, padají k zemi mrtví.

Sklepy Petrohradu

Ve 20. století prováděli vědci v Leningradu v jednom z vědeckých výzkumných ústavů experimenty v oblasti genetiky. Údajně se mělo jednat o křížení lidí, potkanů, psů a koní. Říká se, že v současné době v suterénu ústavu přebývají napůl lidé a napůl zvířata. Tito tvorové údajně útočí na náhodné cestovatele. V noci chodí po sklepeních a ráno se vždy vrací do svého útočiště.

Plató Ukok

Plató Ukok na Altaji je kultovním místem ještě z dob Skytů. Bylo zde objeveno asi 200 hrobů, přičemž nejznámějším z nich je hrobka Altajské princezny. Princezna Ak-Kadyn je strážkyní míru, předkem Altajců a ochránkyní našeho světa před zlými duchy. Pokud však bude hrob princezny poničen, pak zasáhne Altaj prokletí. V roce 1993 na místo zamířili archeologové. Uvádí se, že když byla mumie vykopána, země se třásla. A to byl jen začátek prokletí. Po vykopávkách zasáhla Altaj řada katastrof: zemětřesení, krupobití, záplavy a velký počet sebevražd. Mumie se stala předmětem náboženského uctívání a lidé z neštěstí stále obviňují vědce, kteří porušili hrob princezny.

Berijův dům

Sídlo na Malé Nikitské ulici v Moskvě děsí obyvatele už po celá desetiletí. Od konce třicátých let zde žil generální tajemník státní bezpečnosti SSSR Lavrentij P. Berija. Nyní je zde velvyslanectví Tuniska, v jehož chodbách se toulá duch Lavrentije Pavloviče. Očití svědkové tvrdí, že se někdo dotýká dokumentů a ničí je, a že v noci slyší těžké dýchání, kroky a kašlání. Duch se však neomezuje jen na jeden dům. Pokud se v noci vydáte na křižovatku poblíž sídla, pak můžete slyšet, jak se rozjede neviditelné auto. U auta se otevřou dveře, nasedne do něj muž a odjíždí.

CC BY-SA 3.0 / Dariusofthedark / Domitian gate (Cropped photo) Vědci rozluštili záhadu „Brány do pekla“, po jejímž průchodu lidé hned umírali

Maň-pupu-ňor, Sedm silných mužů či Sloupy zvětrávání, je návrší se sedmi unikátními skalními útvary, které je posvátným místem pro mansijský národ (Vogulové či Mansijci). Podle legendy představují kamenné sloupy sedm obrů, kteří chtěli zničit vogulský lid. Když však spatřili posvátnou horu Jalping-Nyer, hrůzou zkameněli. Dané sloupy však není snadné najít, jelikož v okruhu stovek kilometrů není žádná obydlená oblast. Na Maň-pupu-ňor se dostanete buď pěšky, na lyžích nebo vrtulníkem.

Lovozero

Na počátku 20. století zde bylo zkoumáno děsivé duševní onemocnění, které se podobá masové psychóze. Tato nemoc zbavuje lidi vůle, nutí je opakovat děsiví příkazy a také velmi podivné akce jednu po druhé. Prostor a čas je zde zkreslený a gravitace je zde narušena. Milovníci všech mystických a neznámých jevů na Lovozeru hledají pozůstatky země Hyperborea či hominida Bigfoota.

Údolí smrti

Na západním svahu sopky Kichpinyč na Kamčatce se nachází Údolí smrti. Zvířata a ptáci zde pravidelně umírají, ale jejich mrtvá těla se nerozkládají. Nic mystického tady ale nenajdete. Studie ukázaly, že k jejich smrti dochází v důsledku vysoké koncentrace sirovodíku, oxidu uhličitého a sirouhlíku. Velké množství plynu se zde hromadí především v bezvětrném počasí. Pro lidi není Údolí smrti nebezpečné. To nejhorší, co se vám zde může stát, je, že budete trpět bolestí hlavy, dostanete horečku a pocítíte slabost. Pokud však vyjdete do kopců, kde fouká vítr, vaše zdraví se navrátí do normálu.