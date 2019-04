Ruští novináři se obrátili na Zelenského o pomoc při osvobození Vyšinského

V dopise, který na svých webových stránkách zveřejnila agentura RIA Novosti, je upozorněno na to, že Vyšinský je ve vazbě od 15. května loňského roku a po celou tu dobu byl bezdůvodně obviněn z vlastizrady jen proto, že svou práci upřímně plnil a dostál svým novinářským závazkům.

„Řekl jste, že média by měla být maximálně svobodná. A to, co se děje s Kirillem, je porušením celoevropských norem a práv novináře. Vyzýváme Vás, abyste věnoval pozornost situaci s Kirillem a udělal, co bude ve Vaší moci, aby se co nejdříve dostal na svobodu,“ píše autor žádosti.