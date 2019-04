„Budeme tu mít k*va občanskou válku!“ bojí se syrští křesťané ve Švédsku

V důsledku hrozeb Syrská národní federace zvýšila ochranná opatření členů své komunity. Ty mimo jiné zahrnují bezpečnostní kamery i vlastní ochranku. Oznámil to portál Samhällsnytt.

Na svém Facebooku federace zveřejnila podrobnosti o výhružkách a nadávkách, kterým musí čelit. Švédská policie, ačkoli byla kontaktována, případ odmítla vyšetřovat s odůvodněním, že obscénní slovník není nelegální. Podle koordinátora Syrské národní federace dotyční většinou mluví švédsky se silným blízkovýchodním přízvukem nebo arabsky.

Podle koordinátora syrští křesťané často čelí obviněním, že mohou za vměšování západních zemí do Blízkého východu.

„Od určitého okamžiku začali říkat, že nám ve Švédsku provedou to, co udělali na Blízkém východě. Na Blízkém východě byla provedena genocida proti křesťanům. Utekli jsme před těmito skupinami do Švédska, ale i tady nás dostali,“ uvedl v rozhovoru pro Samhällsnytt koordinátor.

Představitelé Syrské národní federace se obraceli na úřady, ty je ale zatím ignorují. Odezvu našli pouze u Křesťanských demokratů.

„Nevím,“ odpovídá koordinátor na otázku, proč úřady ignorují jejich hrozby, „možná se bojí islámofobie.“

Mnozí syrští křesťané cítí rezignaci a nevěří, že je úřady dokážou ochránit. Někteří si myslí, že je nutné Švédsko opustit, jiní chtějí zřídit vlastní domobranu.

„Čekáme tu zk*nou občanskou válku mezi různými skupinami, pokud je někdo nezklidní. Lidé, kteří mají na svědomí hrůzné činy na Blízkém východě, jsou dnes tady… a vypadá to, že všem je to jedno,“ uzavřel koordinátor.

Kostely syrských křesťanů poslední roky čelí řadě útoků. Byly zaznamenány bombové útoky a případy žhářství, například v kostele svatého Efréma Syrského ve městě Södertälje a kostel svaté Panny Marie v Norrköpingu.

Syrští křesťané obývají území Sýrie, Iráku, Íránu a Turecka. Mluví dialektem aramejštiny.