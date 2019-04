Minsk částečně obnovil vývoz lehkých ropných produktů do Polska a na Ukrajinu

Bělorusko částečně obnovilo vývoz lehkých ropných produktů na Ukrajinu a do Polska. Ve čtvrtek to uvedl zástupce ředitele běloruského státního koncernu Belněftěchim Vladimir Sizov.

„V současné době bylo rozhodnuto o dodávce asi 32 tisíc tun motorové nafty na Ukrajinu, 8 tisíc tun motorové nafty do Polska a asi 10 tisíc tun automobilového benzínu směrem na ukrajinský trh,“ prozradil Sizov novinářům.

© AP Photo / Bilal Hussein, File Libanonský ministr hrozí útokem na izraelské letiště Ben Gurion. Rýsuje se válka o ropu?

Zástupce zároveň pozitivně ohodnotil růst v čerpání ruské ropy přes plynovod Surgut-Polock pro potřeby běloruské rafinérie Naftan. Podle Sizova tato společnost nyní pracuje s dodávkami 12 tisíc tun ropy za den a další rafinérie, Mazyr, zpracovává asi 18 tisíc tun denně.

„Dané objemy zpracování ropy nám umožnily vytvořit nezbytné bezpečnostní zásoby ropných produktů pro domácí trh. Také jsme se rozhodli, že částečně uspokojíme potřeby zahraničních dodavatelů, s nimiž jsme podepsali smlouvy o dodávkách ropných produktů,“ uvedl Sizov.

Problém s kvalitou ropy, která se dováží z Ruska do Běloruska přes ropovod Družba na jihu republiky, vznikl minulý týden. Společnost Transněft v ní rozpoznala vysoký obsah chloridů a v souvislosti s tím oznámila, že přijímá opatření, aby byl tento problém co nejrychleji vyřešen. Běloruské rafinérie byly nuceny snížit zátěž o cca 50 %. Úřady země se rozhodly omezit vývoz lehkých ropných produktů do Polska, pobaltských zemí a na Ukrajinu, a to i vzhledem k velké poptávce v rámci země.