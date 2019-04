„Pět očí“ se dívá různým směrem: proč Velká Británie pustila Čínu do svých sítí 5G?

Premiérka Velké Británie Theresa Mayová schválila účast čínské korporace Huawei ve vytvoření sítí 5G v zemi, uvádí The Daily Telegraph. Toto rozhodnutí bylo přijato Radou národní bezpečnosti nehledě na upozornění USA na možné nebezpečí. Rozhodnutí Mayové už vyvolalo znepokojení jak ze strany partnerů ve výzvědné a zpravodajské alianci Pět očí (Five Eyes), tak i v politických vládních kruzích Velké Británie.

Předtím CIA předala Velké Británii údaje, podle nichž Huawei údajně dostávala finance od tajných služeb ČLR. Čínská společnost však obvinění popírá a zdůrazňuje, že je čestnou společností a žádným způsobem není závislá na státu. USA zakázaly Huawei účast ve vytvoření sítí 5G ve své zemi a aktivně přesvědčují své spojence, aby udělali totéž. V opačném případě USA vyhrožují, že přestanou sdílet důležité informace, neboť ve Washingtonu se domnívají, že zařízení Huawei může předávat informace čínským zpravodajským službám.

Britská premiérka zdůvodnila své rozhodnutí tím, že za prvé diskriminace nějaké konkrétní společnosti poškozuje konkurenční prostředí na trhu. Kromě toho Huawei nebude dodávat celou síť na klíč, ale pouze některé její komponenty. Společnost tak nebude mít kontrolu nad kriticky důležitou infrastrukturou.

Je třeba chápat, že na rozdíl od USA je Huawei i tak široce přítomná v současné telekomunikační infrastruktuře Velké Británie. Ještě před sedmi lety tehdejší ministr financí George Osborn říkal, že některé západní vlády blokují investice Huawei, ale Velké Británie se to netýká. Huawei vytvořila v zemi 1,5 tisíce pracovních míst, akumulované investice tvořily více než dvě miliardy liber. Společnost se tak stala největším investorem do ekonomiky Velké Británie. Kromě toho předsedkyně rady ředitelů Huawei Sun Yafangová během setkání s Theresou Mayovou slíbila, že vloží další tři miliardy liber během nejbližších pěti let. V podmínkách nejistoty brexitu, kdy země může zůstat izolovaná od svých evropských partnerů, jsou takové rozsáhlé investice přitažlivou nabídkou. Právě proto Velká Británie, když vycházela z reálné situace a vlastních zájmů, učinila pragmatický krok, řekl Sputniku ředitel Centra výzkumu mezinárodních vztahů Nankingské univerzity Zhu Feng.

„To, že Velká Británie dovolila Huawei účastnit se vytváření sítí 5G, je výsledkem objektivní analýzy situace. Na Západě chápou, že nejsou žádné reálné důvody považovat Huawei za ohrožení národní bezpečnosti, jak to dělají USA. Kromě toho z hlediska komercializace 5G po celém světě má Huawei velmi silné postavení. Takže prostě jen tak zakázat produkci společnosti pouze proto, že USA ji nepovažují za bezpečnou, je pro Velkou Británii nevýhodné. Neposlouchá již otřepané tvrzení USA o hrozbách a chce budovat svůj trh na zásadách nestrannosti. Projevuje se to tím, že v otázkách Huawei a 5G Velká Británie hájí vlastní pozici,“ řekl Zhu Feng.

Odborník také uvádí, že politika USA ohledně zákazu Huawei na celém světě je prostě neuskutečnitelná. Stanovisko Velké Británie mohou podpořit i další evropské země z „velké sedmičky“. V Německu, Velké Británii a Itálii podstatná část základnových stanic a další infrastruktury obsahuje komponenty Huawei. V EU jako celku má Huawei 31% podíl na trhu mobilní infrastruktury. Pro srovnání: nejbližší konkurent Ericsson má podíl nižší – 29 %. Proto jsou možnosti nátlaku ze strany USA dost omezené. Jestliže i Velká Británie jde proti svému nejdůležitějšímu strategickému spojenci, tak ostatní země mohou zcela ignorovat americké požadavky týkající se omezení činnosti Huawei, domnívá se Zhu Feng.

„Může se to odrazit na vztazích mezi USA a Velkou Británií? Nemyslím si, že to bude mít silný vliv. Velká Británie je pro USA nejdůležitějším spojencem. Nehledě na to, že formálně dovolili čínské společnosti účastnit se vytvoření sítí 5G, ještě není jasné, kdo vyhraje tendr. Časem bude vše jasné. Ale zatím nemá cenu hovořit o vlivu na vztahy mezi USA a Velkou Británií. Nyní je jasné minimálně to, že Trumpova strategie týkající se zákazu Huawei na celém světě je nerealizovatelná,“ míní politolog.

Je velmi pravděpodobné, že Evropská unie nepůjde po stopách USA a nebude speciálně zakazovat produkci konkrétních čínských společností. Evropská komise vydala návrhy týkající se zvýšení bezpečnosti sítí nové generace. V nich se uvádí, že členové EU musí sami provést analýzu rizik sítí 5G do konce června 2019 a k 1. říjnu musí EU vytvořit společný přístup k zajištění bezpečnosti. Toto rozhodnutí Huawei přivítala. Ve společnosti prohlásili, že jsou ochotni úzce spolupracovat se všemi strukturami k dodržení nejvyšších standardů bezpečnosti 5G.