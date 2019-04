Zdroj uvedl, jaké země by mohly být vyloučeny ze Schengenského prostoru

Přezkoumání Schengenské dohody by mohlo uzavřít cestu Rumunsku a Bulharsku při připojení se k této dohodě. Uvedl to diplomatický zdroj v Bruselu, píší ruská média.

„Reforma, kterou má na mysli francouzský prezident Emmanuel Macron, může zhatit vyhlídky Rumunsku a Bulharsku na vstup do Schengenu,“ uvedl zdroj agentury.

Prezident Macron ve čtvrtek uvedl, že Schengenskou dohodu je zapotřebí přezkoumat a možná, že je nutné z ní i vyloučit několik zemí. Podle jeho názoru byla tato dohoda založena na myšlence, že Evropa musí chránit své hranice. Proto nevyloučil, že země, které to odmítnou udělat, mohou skončit mimo schengenskou zónu.

Podle závěru Evropské komise, ke kterému instituce dospěla v listopadu roku 2018, není Rumunsko, na rozdíl od Bulharska, připraveno dokončit postup pro vstup do Schengenu do konce roku 2019.

Předseda výkonné rady Evropské unie a šéf EK Jean-Claude Juncker již dříve uvedl, že mechanismus ověřování a spolupráce, který má zajistit vstup Rumunska a Bulharska do schengenského prostoru, by měl být ukončen před skončením mandátu současné Evropské komise, tedy do podzimu roku 2019. Daný mechanismus, který byl spuštěn v roce 2007, platí pouze pro Rumunsko a Bulharsko a definuje požadavky na reformy v oblasti justice, boje proti korupci a organizované trestné činnosti v obou zemích. Jde přitom o specifický druh monitorovacího nástroje.

© REUTERS / Eva Plevier Macron navrhl zmenšení Schengenského prostoru

Účastníky Schengenské dohody je v současné době 22 zemí z celkového počtu 28 zemí Evropské unie . Velký Británie, Irsko a Kypr nepatří do Schengenu, zatímco Rumunsko, Bulharsko a Chorvatsko jsou na cestě připojit se k této dohodě.

Evropští představitelé přitom opakovaně uvedli, že existence schengenského prostoru je vážně ohrožena kvůli migrační krizi, které musí čelit EU, což řadu zemí přinutilo zavést dočasné hraniční kontroly.

Občané třetích zemí, kteří chtějí vstoupit na území EU přes Bulharsko a Rumunsko, k tomu potřebují víza. Občané Bulharska a Rumunska navíc nemohou využívat bezvízový režim EU se Spojenými státy a Kanadou, jelikož se vztahuje pouze na státy, které patří do schengenského prostoru.