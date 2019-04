Putin v Pekingu: Nikdo nechce obchodní války, kromě jejich iniciátorů

„Nikdo nechce žádná omezení, nikdo nechce žádné obchodní války, dobře, asi s výjimkou těch, kteří tyto procesy zahajují. Drtivá většina, téměř 100 %, je přesvědčena, že tato omezení a války poškozují globální ekonomiku a její rozvoj,“ řekl Putin.

Dodal, že představitelé všech zemí, se kterými se ruský prezident setkal během fóra, chtějí spolupracovat s Ruskem.

„Máme velmi dobré obchodní vztahy s mnoha našimi partnery, s drtivou většinou zemí světa a toho si vážíme. Všichni, se kterými jsem se setkal, s námi chtějí spolupracovat,“ uvedl Putin.

Ruský prezident sice neuvádí žádnou konkrétní zemi, ale zjevně měl na mysli obchodní války, které iniciovala vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby čelila tomu, co Washington popisuje jako „nespravedlivé“ ekonomické vztahy, což vyvolává obchodní nerovnováhu.

Obchodní spor mezi Pekingem a Washingtonem probíhá od loňského června, když Trump oznámil, že USA zavedou dovozní cla na čínské zboží v hodnotě 50 miliard dolarů ve snaze stanovit obchodní deficit mezi oběma zeměmi. Od té doby došlo mezi Čínou a USA k několika kolům obchodních cel.

USA se také zapojily do toho, co se zdálo být obchodní válkou s EU poté, co administrativa Trumpa zavedla cla na ocel a hliník dovážené z tohoto bloku, stejně jako z Kanady a Mexika.

Vladimir Putin se zúčastnil druhého mezinárodního fóra Nová Hedvábná stezka (Jeden pás, jedna cesta), které se konalo v čínském hlavním městě Pekingu od pátku do soboty.

Rusko je připraveno naplnit potřeby Číny a dalších států po ropě

„Rusko je připraveno naplnit potřeby Číny a mnoha dalších partnerů ve světě. Jsme největším světovým producentem ropy. Těžíme denně 11,5 milionů barelů ropy a můžeme vyrábět ještě více,“ řekl Putin.

Iniciativa Nová Hedvábná stezka byla zahájena Čínou už v roce 2013. Cílem projektu je posílit „všestranné propojení prostřednictvím výstavby infrastruktury“, prozkoumat „nové hnací síly pro světový hospodářský růst“ a vybudovat „novou platformu pro světovou hospodářskou spolupráci“.