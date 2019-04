Vůbec netušíme! Německý výrobce automobilů neví, jak Kim Čong-un dostal své limuzíny

Severokorejský vůdce Kim Čong-un dorazil do ruského Vladivostoku ve středu vlakem, aby se setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Tam na něj čekaly dvě limuzíny Mercedes.

Německý výrobce automobilů Daimler, který vyrobil pancéřované limuzíny používané severokorejským lídrem, říká, že nemá žádné vztahy s Pchjongjangem a nemá ponětí, jak se špičková vozidla dostala do rukou Kim Čong-una.

„Nemáme vůbec tušení, jak byla tato vozidla dodána do Severní Koreje. Pro Daimler je správný vývoz výrobků v souladu se zákonem základním principem odpovědné podnikatelské činnosti,“ uvedla mluvčí společnosti Silke Mockertová ve svém prohlášení pro AP.

Podle sankcí OSN je prodej luxusního zboží do Severní Koreje zakázán, ale Kim opakovaně používá limuzíny německé společnosti na různých summitech, například v Singapuru a Hanoji, kde se setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Ve Vladivostoku měl Kim Mercedes Maybach S600 Pullman Guard a Mercedes Maybach S62 na něj čekal na stanici, když přijel na setkání s prezidentem Putinem.

V Daimleru také uvedly, že společnost nemá žádné obchodní vztahy se Severní Koreou více než 15 let a striktně dodržuje embarga EU a USA. Aby se zabránil dodávkám do Severní Koreje a do některých z velvyslanectví této země po celém světě, Daimler zavedl komplexní proces kontroly vývozu.

Společnost však uznala, že nemá žádnou kontrolu ani odpovědnost za jednání třetích stran.

Fotografie limuzín Kim Čong-una se poprvé objevily v roce 2014, zatímco sankce na prodej luxusního zboží byly zavedeny v roce 2006 po prvním jaderném testu Pchjongjangu. Odhaduje se, že německá vozidla v době akvizice měla hodnotu více než 1 milion dolarů každé.

I když je nejasné, kolik vozů Mercedesu je v Severní Koreji, v roce 2015 skupina odborníků, kteří se zabývají porušováním sankcí pro Radu bezpečnosti OSN, oznámila, že Pchjongjang měl dvě modifikované verze limuzín Mercedes-Benz třídy S. Byly opancéřované nejmenovanou americkou společností, než se vydaly do Severní Koreje. Zpráva také stanovila, že dvě další limuzíny nejsou verzí Pullman, ale byly modifikovány třetí stranou.

Následující rok dospěla skupina odborníků k závěru, že uzpůsobení alespoň dvou vozidel bylo údajně provedeno ve Spojených státech předtím, než auta dorazila do Číny a byla poté převezena do Severní Koreje.