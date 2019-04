Maduro oznámil, že Venezuela se osvobodila od „ministerstva kolonií Spojených států“

„Osvobodili jsme se od ministerstva amerických kolonií, organismu pro zasahování a nedodržování demokratických principů a mezinárodního práva. Naše bolívarská a nezávislá vlast říká OAS ‚sbohem‘,“ napsal venezuelský prezident.

Hermosa manifestación de alegría de los hombres y mujeres de nuestra Patria. Estamos demostrando con moral y dignidad que Venezuela no es, ni será colonia de ningún imperio. Nos fuimos de la OEA y JAMÁS VOLVEREMOS. pic.twitter.com/jsKk05TveD — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27 апреля 2019 г.

O rozhodnutí opustit regionální blok Maduro informoval v dubnu 2017. Prezident požadoval okamžité vystoupení své země z OAS, i když tento postup trvá dva roky a skončil 27. dubna tohoto roku. Tento den Maduro prohlásil za svátek.

OAS neuznal nové prezidentské pravomoci Madura, které začaly 10. ledna a končí v roce 2025.

V sobotu se v Caracasu konaly masové akce příznivců prezidenta, věnované tomuto datu.

Pokus o státní převrat ve Venezuele

© Sputnik / Alejandro Martinez Velez Maduro prohlásil, že v USA vládnou stoupenci Hitlera

Ve Venezuele začaly dne 21. ledna masové protesty proti současnému prezidentovi Nicolasovi Madurovi, a to krátce poté, co byl zvolen do funkce. Po vypuknutí nepokojů se šéf tamní opozice parlamentu Juan Guaidó sám prohlásil za prozatímní hlavu státu. Řada západních zemí, vedená Spojenými státy, uznala krok Guaida. Maduro označil šéfa parlamentu za loutku Spojených států. Rusko, Čína a řada dalších zemí podpořily Madura jako legitimního prezidenta Venezuely. Moskva dále označila „prezidentský status“ Guaida za neexistující.

Kromě toho se však Venezuela potýká i s jinými problémy. V březnu totiž v této zemi došlo k problémům s elektřinou, a to hned několikrát. Největší porucha přitom proběhla v noci na 8. března, když bez proudu zůstalo 21 států Venezuely. Nicolás Maduro to označil za „elektrickou válku“ ze strany USA. Úředníci obvinili opozici z útoku na elektrárny s koktejly Molotova. Dne 29. března došlo v zemi k dalšímu výpadku. Tehdy bez proudu zůstala metropole Caracas a problémy s elektřinou opět hlásilo celkem 21 států v zemi, z celkového počtu 23.

I v dubnu úřady informovaly o nových útocích na zařízení pro dodávky elektřiny. Prezident Maduro oznámil, že schválil měsíční plán obnovy systému dodávek elektřiny v zemi, který zajišťuje regulaci zátěže na rozvodné síti.